Nocturnidad, embarazadas, limpieza de sangre... coberturas curiosas del seguro de coche que (por si acaso) puedes tener

Según un estudio de Fintonic, hasta el 40% de los conductores españoles circulan sin seguro por nuestras carreteras. Aunque esto suele deberse al coste de las pólizas (y a que no siempre sabemos estudiar las opciones hasta dar con la que más nos compensa), no es motivo suficiente para renunciar a ellas. De hecho, muchas aseguradoras cuentan con coberturas curiosas que compensan las diez situaciones en las que no correrán con los gastos (aunque sea una póliza a todo riesgo) y que velan por la seguridad de los conductores. Desde Rastreator.com han detallado aquellas situaciones improbables al volante que, sin embargo, exigen tanta protección como el pinchazo de una rueda, por ejemplo. ¿Deseoso de comprobar si la póliza que tienes contratada dispone de estas coberturas?

Las coberturas curiosas de los seguros

Nocturna. Puede que sea una de las más desconocidas, pero también una de las más útiles, pues busca evitar accidentes de tráfico derivados del consumo de alcohol. Así, si el conductor ha bebido y se siente indispuesto para sentase al volante, el seguro se encargará de encontrar un transporte alternativo para que tanto el conductor como los ocupantes del vehículo puedan volver a casa.

Otras coberturas interesantes

Además de las ya mencionadas, muchas aseguradoras cubren otros aspectos tan importantes como la atención psicológica del conductor, después de sufrir un accidente; el envío de combustible, si el coche se ha quedado tirado en la carretera, para evitar una multa de la Guardia Civil; la pérdida de las llaves, asegurando la realización de una copia (aunque esta vez el coste corre a tu cuenta); o la gestión del curso de recuperación de los puntos del carné en aquellos casos en los que hayamos perdido la licencia para conducir.