No sólo llegan series turcas: los 'thrillers' nórdicos están de moda, como 'Pagan Peak'

El boom de las series turcas, normalmente con espíritu de telenovela es un hecho evidente, cadenas como Nova o Divinity llenan sus parrillas con estas producciones que despiertan pasiones y se vuelven éxitos de audiencia para sus cadenas.

Pero no es el único género extranjero que está importando España y que gana relavancia. También están los thrillers nórdicos, que, con más discrección, están calando en la televisión. No es un fenómeno nuevo, pues no podemos olvidar el fenómeno que supuso la saga Millennium, con sus adaptaciones danesas y los remakes hechos por Hollywood.

El Canal Cosmo es uno de los principales valedores del género y después de emitir junto a la finlandesa Ártico (disponible bajo demanda), ahora estrena el próximo jueves 5 de diciembre a las 22:00 horas Pagan Peak.

La crítica la ha considerado una de las mejores series que se ha estrenado en Europa en este género en 2019.

Producida por Sky Deutschland, consta de ocho capítulos y ha sido galardonada como mejor serie alemana de la temporada 2018-2019 en los prestigiosos premios Cámara de Oro (Goldene Kamera).

La historia cuenta cómo el descubrimiento de un cadáver en un puerto de montaña fronterizo situado entre Alemania y Austria moviliza a los cuerpos de policía de ambos países para intentar descubrir la identidad del cuerpo y delimitar la jurisdicción del mismo.

Para la detective alemana Ellie Stocker (Julia Jentsch) es el primer gran reto de su carrera. Por el contrario, su veterano compañero austriaco Gedeon Winter (Nicholas Ofczarek) no comparte su entusiasmo cuando es asignado al caso. A medida que avanza la investigación pronto descubrirán más escenas del crimen con un modus operandi similar: nuevos cuerpos manipulados en posiciones simbólicas, que recuerdan a ciertos rituales paganos.

Muy pronto los investigadores descubren que el asesino se disfraza de Krampus, un ser mitad cabra y mitad demonio que, según una leyenda muy popular en la zona, en Navidad castiga a los niños que se portan mal. Todo parece formar parte de un siniestro plan.

Esta ficción alemana es de los mismos productores de Dark, Pagan Peak ya ha renovado por una segunda temporada.