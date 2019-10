Negueruela defiende que las medidas económicas del Govern "son positivas y están dando resultados"

Así se ha expresado Negueruela en respuesta a una pregunta del portavoz adjunto del PP, Antoni Costa, durante la sesión de control al Govern, en el pleno del Parlament. El diputado ha pedido al conseller que valorase los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que recogen una bajada del empleo y una subida del paro en el tercer trimestre respecto al año anterior.

Negueruela ha reconocido que "efectivamente el crecimiento económico es menor" pero ha instado a comparar situación de Baleares respecto al resto de España. Así, ha resaltado que la Comunidad es la región que más ha crecido en los últimos cuatro años, con "porcentajes muy superiores al resto".

En esta línea, Negueruela ha pedido tener en cuenta que "se ha incrementado la población activa", que se ha "creado empleo durante los meses de temporada baja" y que Baleares ha alcanzado la tasa de desempleo más baja del país, entre otros datos.

De este modo, aunque "ahora el crecimiento es menor", Baleares está en condiciones de "encararlo mejor que otras Comunidades Autónomas", según el conseller, que ha subrayado que Baleares está "mejor" que antes de la crisis y que cuenta con "mejores sistemas de protección".

EL PP PIDE AL GOVERN QUE "EMPIECE A TOMAR MEDIDAS"

Por su parte, Antoni Costa ha alertado de los datos del último observatorio regional de BBVA Research, que rebaja la previsión de crecimiento de Baleares al 1,2 por ciento para 2020. "Éste es su logro económico, coger una Comunidad número 1 en España y dejarla en el último lugar de la tabla", ha lamentado Costa.

El diputado ha acusado al Govern de "obviar la existencia de cualquier tipo de desaceleración, decir que todo va maravillosamente, acusar a la oposición de generar alarmismo" y "no tomar ninguna medida de impulso económico en cuatro años y medio".

Además, Costa ha considerado "insultante" que el conseller anuncie que se ha "tocado techo" y que "poca cosa más" se puede hacer, "con 55.000 personas paradas". "Empiece a tomar medidas de impulso de la actividad económica, lo necesitamos. No vuelva a decirles a los ciudadanos de Baleares que no podemos hacer nada, porque si usted no es capaz de tomar ninguna medida, usted no sirve como conseller", ha concluido.