El CNIC y la Clínica Universidad de Navarra lideran dos proyectos internacionales de regeneración cardíaca

Ambas investigaciones fueron elegidas entre los 154 proyectos presentados a la convocatoria 'Regenerative medicine: from new insights to new applications', parte del programa H2020 'Salud, cambio demográfico y bienestar', que contó con un presupuesto inicial de 50.000.000 euros.

El doctor Miguel Torres, del CNIC, y el doctor Felipe Prósper, de la Clínica Universidad de Navarra, son los coordinadores de sendos programas. Ambos forman parte de la Red de Terapia Celular (TerCel), un proyecto colaborativo que comenzó su actividad al amparo del Instituto de Salud Carlos III en 2003, con el fin de promover la investigación en terapia celular, una forma de medicina regenerativa que incluye el trasplante de células madre para la reparación de los tejidos u órganos dañados.

Su objetivo es facilitar el traslado de los avances científicos en este campo al Sistema Nacional de Salud, ha explicado la Clínica Universidad de Navarra en un comunicado.

En concreto, ha detallado el doctor Miguel Torres, del CNIC, el programa 'Reanima' aborda "uno de los grandes retos actuales de la biomedicina, conseguir la traslación del conocimiento básico en biología regenerativa a su aplicación médica, en este caso a la regeneración del corazón".

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y la insuficiencia cardíaca, "una epidemia en todo el mundo que supone una gran carga para la sociedad en muertes, morbilidad y sostenibilidad económica, solo se puede subsanar mediante trasplante de corazón".

Según ha expuesto el especialista, "la incapacidad del corazón humano para regenerar el miocardio perdido debido a un infarto agudo de miocardio subyace en una gran parte de los casos de insuficiencia cardíaca crónica". Por ello, para solventar este problema, 'Reanima' tiene como objetivo "ofrecer nuevas terapias para la regeneración del corazón".

"Hasta ahora, los ensayos clínicos basados en la introducción de células madre en el corazón no han demostrado capacidad regenerativa. Sin embargo, los estudios de regeneración cardíaca espontánea e inducida en modelos animales sugieren un cambio de paradigma hacia la reactivación de mecanismos regenerativos endógenos", ha explicado el doctor.

A este respecto, ha agregado que "los peces y los anfibios son capaces de regenerar el corazón y, aunque tradicionalmente se consideraba que los mamíferos no tenían esta capacidad, recientemente se ha demostrado que el corazón dañado puede regenerarse en ratones recién nacidos". "Desafortunadamente, en mamíferos adultos, incluido el ser humano, la capacidad regenerativa del corazón es residual e insuficiente para recuperar su función de manera natural", ha señalado.

Por todo esto, ha destacado el doctor Torres, 'Reanima "se propone analizar exhaustivamente el conocimiento básico acumulado en modelos animales para conseguir su transformación en nuevas terapias regenerativas que reviertan el fallo cardíaco". Además del CNIC, otros 11 centros de investigación europeos participan en este proyecto

DISPOSITIVO PARA UN CORAZÓN ENFERMO

Por su parte, la Clínica Universidad de Navarra lidera un estudio internacional que tiene como objetivo que las personas que sufren cardiopatía isquémica recuperen la funcionalidad de su corazón mediante la regeneración de tejido cardíaco.

Para ello, durante este proyecto se fabricará un dispositivo biológico avanzado y personalizado de asistencia ventricular que proporcionará al paciente un apoyo funcional duradero.

Una de las enfermedades del corazón más frecuentes es la cardiopatía isquémica, problema que sucede cuando las arterias que suministran sangre al corazón se obstruyen, parcial o completamente, impidiendo el flujo sanguíneo.

Se trata de la principal causa de muerte en la Unión Europea, tanto en hombres (14%) como en mujeres (12%). Es una enfermedad limitante crónica que se estima supone una carga económica total en las economías europeas de unos 59 mil millones de euros al año.

Su tratamiento actual se realiza con fármacos o cirugía (cateterismo o by-pass), opciones terapéuticas que no constituyen una solución duradera debido a complicaciones asociadas como, en ocasiones, hemorragias e infecciones, entre otras.

Por ello, el programa de la Clínica Universidad de Navarra combina los últimos avances científicos y tecnológicos en terapia celular y bioingeniería o medicina regenerativa, como la impresión en 3D, biomateriales y células madre, con el modelado computacional y de bioingeniería avanzada para crear en el laboratorio un dispositivo biológico capaz de bombear a la vez que un corazón enfermo, dándole así soporte.

"Cada paciente tiene un tipo de infarto diferente, según la parte afectada del corazón y la intensidad de la lesión. Con este proyecto buscamos, mediante la bioingeniería, diseñar un dispositivo generado con las células madre del propio paciente. De este modo, al acoplarlo al corazón enfermo le proporcionará una asistencia ventricular personalizada y duradera", ha señalado el doctor Felipe Prósper, investigador responsable del proyecto y director del Área de Terapia Celular de la Clínica y del Programa de Medicina regenerativa del Cima.

Además de la Clínica Universidad de Navarra, en colaboración con el Cima, participan en este proyecto 13 instituciones de España, Alemania, Países Bajos, Irlanda y Portugal.