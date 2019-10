Robert F. Kennedy Jr. participará en un encuentro sobre el cambio climático en Las Palmas de Gran Canaria

El abogado, hijo de Robert F. Kennedy y sobrino del presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy, ha sido distinguido por la revista 'Time' como uno de los 'Héroes del Planeta', así como por la revista 'Rolling Stone' como uno de los '100 Agentes del Cambio', por sus hazañas legales contra grandes corporaciones contaminantes y como defensor constante del medio ambiente, lo que considera como "un ejercicio de responsabilidad social y una oportunidad de futuro y crecimiento económico".

El encuentro que se celebrará el 12 de noviembre será inaugurado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Posteriormente se desarrollará un programa que incluye una mesa debate entre expertos donde se tratará la reciente declaración de emergencia climática por parte del Ejecutivo regional con el propósito de agilizar la futura ley canaria de cambio climático que tiene como fin alcanzar el pleno autoconsumo eléctrico con energías renovables, entre otros.

Actualmente Robert F. Kennedy Jr. es presidente de Waterkeeper Alliance (la organización sin fines de lucro más grande y de más rápido crecimiento del mundo enfocada exclusivamente en el agua limpia), profesor clínico y abogado supervisor en la Escuela de Derecho Ambiental en la Universidad de Pace, en Nueva York, y copresentador del programa de Radio 'Ring of Fire' en Air America Radio, según informó la organización en nota de prensa.

Asimismo, durante 33 años fue miembro activo (además de cofundador) de la Junta Directiva de Riverkeeper, donde lideró las acciones dedicadas a la protección del río Hudson y sus afluentes, así como las cuencas hidrográficas que proporcionan a la ciudad de Nueva York su agua potable, "luchando legalmente con éxito contra más de 16 grandes contaminadores y cerrando uno de los vertederos más dañinos" del Estado de Nueva Jersey, entre otras.

Previamente también fue ayudante del fiscal del distrito en la ciudad de Nueva York y participó en varias campañas políticas, incluidas las presidenciales de Edward M. Kennedy en 1980, al Gore en 2000 y John Kerry en 2004. Así, ha trabajado en temas ambientales en todo el mundo y asistido a varias tribus indígenas de América Latina y Canadá en los tratados de negociación que protegen las tierras tradicionales.

Por otro lado, está considerado como un modelo internacional por su consenso entre las partes interesadas y el desarrollo sostenible, ya que ha luchado para proteger el abastecimiento de agua de la ciudad de Nueva York y el 'Acuerdo de La ciudad de Nueva York'. A ello se suman la publicación de artículos suyos en The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, The Wall Street Journal, Newsweek, Rolling Stone, Atlantic Monthly, Esquire, The Nation, Outside Magazine,The Village Voice, entre otros.

Robert F. Kennedy se graduó en la Universidad de Harvard, estudió en el London School of Economics y recibió su título de abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. Tras su graduación asistió a la Pace University Law School, donde se le concedió un Máster en Derecho Ambiental y se licenció como Master Falconer.