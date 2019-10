Yllanes reitera que cuentan con sistemas de detección de emisiones contaminantes para garantizar la calidad del aire

Para ello, el Govern dispone también de puntos móviles, no establecidos de manera arbitraria, para llevar un control "lo más eficaz posible".

La diputada del PP, Virginia Marí, ha pedido al Govern que confirme si los puertos oficiales de Baleares, nacionales y autonómicos, cuentan con sistemas de detección de emisiones contaminantes.

En este sentido, Marí ha reiterado que sólo los puertos que dependen de Autoridad Portuaria tienen dicho sistema y ha afirmado que Yllanes le "decepciona y mucho".

En cuanto a los puertos que dependen de Ports de Baleares -13 de gestión directa y 28 indirecta- no tienen ningún sistema de control, por lo que ha pedido al conseller que "no mientan al ciudadano". "Como siempre, lo que hacen es empezar la casa por el tejado y esta no es la manera de gestionar", ha dicho Marí.

"Creía que les preocupaba la cuestión", ha contestado Yllanes, quien ha afirmado que el PP "lo único" que quiere es echarles "una pequeña bronca".

"Que el PP venga a decir que mentimos, con el pasado que tienen", ha añadido el conseller, quien ha dicho que cuentan con 21 estaciones de medición.