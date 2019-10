El juez belga aplaza la vista de la extradición de Puigdemont al 16 de diciembre

El juez ha aceptado la petición de la defensa de Carles Puigdemont de aplazar la vista de la extradición del expresident hasta el 16 de diciembre. "Estaremos aquí ante la Justicia, que confío plenamente en que tomará una decisión de forma independiente", ha declarado a los medios de comunicación Puigdemont a su salida de los juzgados, este martes por la mañana en Bruselas.

El expresident ha explicado que ha habido un "pequeño retraso por razones administrativas" en la vista que se ha celebrado este martes.

El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, que ha comparecido junto a su cliente ante los periodistas, ha apuntado que "el juez ha dicho que tiene que ver si esos delitos (sedición y malversación de fondos) son punibles en Bélgica y razón para tramitar la extradicion".

Razones para aceptar la extradición

El reglamento europeo establece un plazo máximo de 60 días para resolver los procesos de extradición entre dos Estados miembros, un periodo que podría ser ampliado otros 30 días, hasta los 90, en casos excepcionales.

Con todo, estos plazos están previstos para personas sobre las que pesan órdenes de extradición y están detenidas a la espera de que se resuelva su asunto, por lo que en caso de que los reclamados se encuentren en libertad, como es el caso de Puigdemont, los plazos pueden ser mucho mayores.

De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen "razones serias" para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.