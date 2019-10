Calvo avisa a Bélgica de que España tomara "medidas" si no se extradita a Puigdemont

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, avisó este martes al Estado belga que el Ejecutivo español no entendería que en esta ocasión “no se entregue a quienes están huidos de la Justicia española” tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Si Bélgica no colabora, alertó Calvo en una entrevista en Onda Cero, "tomaremos nuestras decisiones". Aunque no avanzó qué medidas, explicó que entre “Estados se colabora, con más o menos empeño, en esas cosas, y salvando que ambos poderes judiciales se entiendan y trabajen, independientemente de eso, en España no entenderemos que el Estado belga no reconozca la plenitud de la justicia española”.

Comparecencia en la Fiscalía

Este martes se ve en Bélgica la primera de las vistas que afectan al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, huido de la Justicia, tras la nueva euroorden de extradición.

Con la sesión programada a las 9.00 horas de este martes por la mañana, Puigdemont ha llegado acompañado de Jami Matamala a la Chambre du Conseil de Bruselas, donde se celebra la vista y donde le esperaban sus abogados Gonzalo Boye y Paul Bekaert.

.@KRLS llegando al tribunal de justicia en la vista por su euroorden pic.twitter.com/Gpqvk3bRQd — Jaume Masdeu (@masdeu24) 29 de octubre de 2019

En la vista, la defensa de Puigdemont va a pedir el aplazamiento para tener más tiempo de analizar todo el dossier, informa ACN.

Según apuntan sus abogados, la Fiscalia belga pedirá la extradición del expresident por sedición y malversación, tal y como ya hizo en el año 2017.