El desplante de Fran Rivera a Jesulín: "Iba a ser el cartel del Imserso"

Fran Rivera cumplirá 25 años de alternativa el próximo 2020. Sin embargo, no es por esta efeméride por la que su nombre ha vuelto a salir a la escena pública. El diestro, colaborador de Espejo público, explicó en el programa de Antena 3 las razones por las que no ha contado con Jesulín de Ubrique para la corrida Goyesca de Ronda del próximo año.

"Jesús quería que toreásemos Espartaco, él y yo porque el año que viene yo hago 25 años de alternativa, lo que pasa es que, claro, iba a ser el cartel del Imserso”, justificó con sorna el torero, encargado de gestionar la plaza de toros de la localidad malacitana. "Gracias a Dios, todos los toreros quieren torear en Ronda, todos tienen el respeto de nunca pedírmelo, para mí es una tremenda responsabilidad escoger tres, dos o uno, porque yo siempre pongo los intereses de la Goyesca por delante de los míos, siempre los he puesto y siempre los pondré", añadió.

Fran Rivera no deja influenciarse por amistades o relaciones personales a la hora de trabajar. De hecho, no es la primera vez que tiene que hacer frente a una situación de estas características. Ya el curso pasado, el hermano mayor de los Rivera tampoco contó con su hermano Cayetano para la corrida Goyesca, una de las más especiales del calendario taurino en España.

Una decisión que muchos quisieron justificar por las diferencias personales que existían entre ambos. Sin embargo, Fran Rivera no ha querido pronunciarse sobre esta teoría: "No hablo de las contrataciones de otros toreros y tampoco voy a hablar de las de mi hermano, pero para mí ha sido una pena muy grande que Cayetano no haya estado, por circunstancias no ha podido ser", concluyó.