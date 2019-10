Belén Esteban y Raquel Salazar, a la gresca por Noemí, de 'GH VIP'

Cruce de ataques entre Belén Esteban y Raquel Salazar a causa del concurso que está realizando Noemí, hija de la segunda, en GH VIP 7.

Fue Salazar la que dio primero, asegurando en sus redes sociales que la de Paracuellos lleva toda la vida viviendo de Jesulín. Además, le dedicó lindezas como "niñata", "falsa" y pesada". "Mejor cómete el pollo. Si tú por tu hija matas, yo por mi hija muero", le dedicó a la colaboradora y, al menos este lunes, también presentadora durante unos minutos de Sálvame.

Además, dice estar harta de los ataques que recibe su hija por estar en el reality. "Pues si no ha cogido nunca el autobús olé por mi hija que no tiene vida corrida y no está despendolada".

Horas después, quiso contestar Belén Esteban. Lo hizo en el programa de tarde de Mediaset. "¿Que estoy despendolada? Preocúpate de ti pero Raquel da vergüenza verte diciendo esto", le dijo.

La madrileña le dijo que tuviera "cuidado". "Yo hablo de Noemí como concursante, nunca he hablado de su vida personal".

No se sabe si la guerra entre las dos tendrá más capítulos, al menos, lo que dure la estancia de Noemí en la casa de Guadalix.