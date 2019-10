Construiran 337 pisos de lloguer nous en 4 anys a València

El consell d'administració de l'empresa municipal de València Aumsa, dependent d'Urbanisme, va aprovar aquest dilluns el seu pressupost per al pròxim exercici 2020, uns comptes que “multipliquen per deu” la inversió en la construcció d'habitatges públics de lloguer i que preveuen una primera partida de 8 milions d'euros per a la construcció de 337 nous habitatges fins a l'any 2023.

D'elles, abans d'acabar 2019 es posarà en marxa el procés de construcció de 160 en els barris del Cabanyal, Malilla, Moreres, Centre Històric i Tarongers, va explicar la delegada de Desenvolupament i Renovació Urbana i Habitatge –i també vicealcaldessa– Sandra Gómez després de la comissió d'Urbanisme i el propi consell d’Aumsa.

Gómez va recordar que durant el passat mandat es va aprovar un Pla d'Habitatge que ara s'ha revalidat i se li vol donar “un nou impuls per a respondre a les necessitats d'habitatge accessible de lloguer, una de les prioritats del Govern del Rialto”.

La vicealcaldessa va manifestar que existeix un “dèficit d'habitatge de lloguer” a la ciutat i va posar en valor el treball d’Aumsa, eina sobre la qual pivota tota l'acció municipal en política d'habitatge, per a aconseguir “un parc d'habitatge estable i fix que done resposta a tota la demanda de lloguer públic assequible i accessible que es genera a la ciutat” i que en l'actualitat supera les 200 peticions.

Aquest Pla d'Habitatge municipal de lloguer està finançat al 50% amb recursos propis municipals (27 milions d'euros), mentre que el 50% restant (altres 27 milions d'euros) seran aportats pel Banc Europeu d'Inversions (BEI), amb una amortització prevista en 30 anys i cinc de manca.

Sostenibles i amb visió de gènere

Aumsa també ha aprovat l'adjudicació de les obres en dues parcel·les situades en Moreres i Tarongers en les quals, “per primera vegada”, s'han inclòs dues premisses noves referides a la perspectiva de gènere i als criteris de sostenibilitat que s'exigiran a les empreses.