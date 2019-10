Claire, en 'First dates': "He aprendido español viendo todos los días el programa"

Este lunes, First dates celebró el especial '1.001 noches', por donde pasaron desde fans del programa, a solteros buscando el amor o parejas que deseaban un marco incomparable para una celebración.

"Chicas y chicos, en estas más de 1.001 noches de amor hay algo que First dates nos ha enseñado, y es que el amor no tiene ni edad, ni raza, ni género, ni sexo, ni religión, ni política, ni distancia. Y eso, es algo grande. Vamos a celebrarlo", le dijo Carlos Sobera a su equipo en el comienzo del programa.

Una de las parejas que visitó el programa fue la de Claire y Chris, dos estadounidenses afincados en Albacete: "Vernos cada noche ha tenido para ellos un significado muy especial", señaló el presentador.

"Con el programa he aprendido español", afirmó la profesora de inglés. "Cada noche, cuando los niños se van a la cama, me siento en el sofá para estudiar porque First dates me enseña cómo se habla en la calle", añadió.

Sobera quiso saber cuánto tiempo llevaban en España: "Dos años porque mi marido es piloto de combate y vamos a muchos sitios. Cada dos o tres años estamos en uno diferente", comentó Claire.

La estadounidense reconoció que "para mí el programa es como una ventana de la cultura española, desde la gente joven hasta los mayores, y me llama mucho la atención como cambia la gente desde los 18 hasta los 80 años".

Sobera contó que llevaban 15 años casados y que acudieron al programa para celebrarlos: "Espero que los próximos 15 años estemos en vuestra compañía y vosotros en la nuestra", afirmó. Y con la banda sonora de Top Gun de fondo, les acompañó a su mesa.

Durante la cena recordaron su primera cita y repasaron los lugares en los que habían vivido: "Hemos estado en Corea del Sur, Italia, Turquía, Arizona y ahora, aquí", repasó Claire. "Albacete es muy bueno, ¿no?", respondió Chris.

Para concluir la cena, Sobera les regaló el juego de mesa del programa y ella le leyó a su marido una carta declarando, de nuevo, su amor. En ese momento, Chris hincó rodilla y besó a su mujer.