Arrimadas afirma que no quiere un país "separado por territorios" ni por "bandos de azules y rojos"

En un acto celebrado en Albacete con militantes y simpatizantes, Arrimadas ha manifestado que si hay un proyecto político que defiende la igualdad de todos los españoles, "vivan donde vivan", es Ciudadanos y se ha mostrado convencida de que hay muchos ciudadanos en Castilla-La Mancha "muy indignados" con PP y PSOE porque no cumplen lo que prometen y dicen "unas cosas en unos sitios y otras en otros".

La candidata por Barcelona ha concretado que hay "grandes retos" en el país, el primero es desbloquearlo y ponerlo en marcha y el segundo, acometer las grandes reformas necesarias, como la de la Educación, el desafío territorial o la lucha contra la corrupción, ha explicado.

A ese respecto, Arrimadas, que ha asegurado que el nacionalismo es "conflicto e inestabilidad", ha planteado que este ha tenido que ver en la desigualdad territorial que hay en España. Así, ha insistido en que "el único proyecto que apuesta por la igualdad de todos los españoles, respetando las identidades de cada lugar, es Ciudadanos".

Ha criticado también el bipartidismo y a los gobiernos del PP y el PSOE que ha tenido este país, a los que ha reprochado no haber hecho las reformas necesarias para eliminar los problemas del país, reclamando que no se sigan apoyando en las urnas estas opciones.

"El día que me enfrente a unas elecciones con encuestas muy buenas me voy a preocupar, siempre son malas", ha manifestado la candidata por Barcelona. Para Arrimadas, el interés en decir que a Cs "le va a ir mal" es porque quieren que Cs "no sea relevante, para volver a repartirse a los jueces y para volver a tapar los casos de corrupción, para volver a las andadas".

SÍ A PACTOS

Inés Arrimadas ha insistido en que Cs es "un partido de gobierno", y ha dicho que los albaceteños lo saben bien con su alcalde de esta formación, gracias al acuerdo con el PSOE, destacando que la gente les pide "pactos y acuerdos". Donde está Cs, los acuerdos y los pactos "no son de sillas, son de medidas" y el que hay vigente en Albacete ha sido "bueno" para la ciudad.

Hay "demasiados políticos profesionales" en otros partidos y Cs es un partido "de gente que ha trabajado fuera de la política y que quiere llegar a acuerdos e impulsar reformas para que el país avance", eso sí, ha aclarando, manteniendo "lo que se ha hecho bien" estos 40 años.

Para ello, ha apuntado Arrimadas, hay que votar y "muchos quieren que los ciudadanos se queden en casa y no vayan a votar". Es, ha añadido, muy importante que se venza "a la inercia bipartidista".

Antes de concluir, ha pedido un esfuerzo para el 10-N, coger la "papeleta que vale triple", que va a servir para desbloquear España, para reformar el país y para garantizar que los hijos y nietos de los ciudadanos "tengan las mismas oportunidades" en todos los territorios del país. "Ese voto, el único que vale triple, es el de Cs", ha asegurado.

Por eso, frente al escenario posible del "inmovilismo" de cara al próximo 10 de noviembre, Inés Arrimadas ha dibujado el otro escenario, el de la "sorpresa electoral". Uno con un Gobierno con Cs, ha dicho, donde "los nacionalistas no van a tener ni agua y donde no habrá desigualdad territorial y se estará más cerca de un pacto educativo y de las reformas que reclama el país. Me gusta más el sueño que la pesadilla", ha comentado.

Por su parte, la cabeza de lista de Cs al Congreso por Albacete, María Dolores Arteaga, ha señalado que, con el trabajo realizado estos meses en Albacete, se ha conseguido "situar a Albacete en primera línea", planteando cuestiones para que sea "una provincia de progreso".

Arteaga ha agradecido a Inés Arrimadas su nueva visita, después de que ya acudiera a esta ciudad con motivo de las elecciones municipales y autonómicas pasadas.