Ayuso, sobre Monasterio: "No me meto en las cuestiones personales que tienen que ver con políticos de otros partidos"

García Ayuso, que esta tarde ha participado en un acto de precampaña del PP en Castilla y León en un encuentro con candidatos al Congreso y Senado del PP por esta Comunidad bajo el título 'Mujer y liderazgo', ha zanjado la cuestión de forma lacónica al rechazar inmiscuirse en una cuestión que no atañe a su formación política.

"No me meto en las cuestiones personales que tienen que ver con políticos de otros partidos políticos, y no hago eso", se ha limitado a indicar la presidenta de la Comunidad de Madrid, que también ha asegurado no haber contactado con la aludida para abordar dicha polémica.