Los controladores de parquímetros amenazan con dejar de recaudar

Casi 500 trabajadores del SER –controladores del Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid– se concentraron este lunes frente a las puertas de la Delegación de Gobierno para denunciar las agresiones que sufren en sus jornadas laborales por parte de conductores enfadados con las multas. Como solución, piden que se les considere "autoridad pública" igual que a los profesores.

Ésta será la última petición amable que harán a las Administraciones, porque según advierte Eugenia Pillado, trabajadora del SER y portavoz de UGT, lo próximo serán huelgas agresivas. "Cuando el Ayuntamiento de Madrid vea que no recauda ni un duro [en parquímetros], quizá actúe", explica esta controladora que reconoce el miedo que sufre cada vez que pone una multa por un mal estacionamiento. "Lo que quiero es ponerlas como agente de la autoridad y no como ama de casa", explica.

Así se lo exigieron a la delegada de Gobierno a través de una carta a la que ha tenido acceso 20minutos. En ella la representación laboral del SER solicita "la consideración de autoridad pública dentro del horario del desarrollo de sus funciones", una reivindicación que llevan pidiendo desde la implantación de este servicio en 2002.

También piden "gozar de veracidad", ya que según Pillado tienen que defenderse ante los agresores y la justicia. "Queremos que nuestros datos sean privados, como cualquier agente de la autoridad, y que las condenas sean juzgadas por lo penal, no por lo civil", añade esta trabajadora .

Y es que según el sindicato UGT, al año registran una media de 100 palizas –la mayoría a mujeres–. La última se produjo el pasado 16 de octubre en Chamberí. Según informan fuentes del Gobierno municipal, unos usuarios a los que había denunciado una controladora por estacionar en una intersección la buscaron, se bajaron del coche y la agredieron con puñetazos y golpes. El Samur la trasladó al hospital con la cara amoratada y un ojo muy dañado, según detallan.

Martínez-Almeida: "El comportamiento de todos aquellos que agreden a trabajadores del SER no cabe en una ciudad como Madrid"

Sucesos como estos han empujado a los trabajadores a reunirse durante varios años y en varias ocasiones con los gobiernos municipal, regional y central. "Ni el Ayuntamiento ni la Comunidad ni la Delegación han hecho nada", replica Pillado. Sin embargo el Consistorio solicitó durante la legislatura anterior al Ministerio del Interior que tomase cartas en el asunto.

El Gobierno rechazó esa propuesta por no ser funcionarios públicos. Un argumento que no convence a estos trabajadores que cada día temen por su vida: "Vamos a seguir peleando, no vamos a tirar la toalla. Si tenemos que tomar medidas más agresivas pues las tomaremos", añade la portavoz del sindicato

El alcalde de la capital denunció ayer estas actuaciones delictivas contra los trabajadores y se comprometió a perseguirlos. "El comportamiento de todos aquellos que agreden a trabajadores del SER no cabe en una ciudad como Madrid. Son comportamientos que tenemos que perseguir", expresó el regidor madrileño.

Asimismo garantizó a los controladores que "tienen el compromiso de este equipo de Gobierno para que no se vuelvan a producir incidentes tan lamentables" y que están "dispuestos a estudiar todas las vías para garantizar su seguridad", añadió.