Pacma engega la campanya a València aquest divendres amb la presentació del vídeo electoral

20M EP

Pacma ha triat València per a la seua engegada de campanya, que comptarà amb la intervenció de la presidenta del partit i candidata a la Presidència del Govern, Laura Duarte, en un acte en el qual es presentarà el vídeo i la campanya amb la qual aquest partit pretén "consolidar-se com l'única opció política preocupada per la situació dels animals i la crisi climàtica".