ARAG-ASAJA tratará de impedir el aumento de masa vegetal si no suben las ventas de Rioja

Los motivos de esta abstención han sido, por un lado, porque de votar en contra, las plantaciones (hasta 1.770 has) se hubieran autorizado ya para 2020 puesto que se hubiera prorrogado el acuerdo existente y; votar a favor, es contradictorio con lo que la mayoría de los viticultores desean, que es que no aumente la masa vegetal mientras no se recuperen las ventas.

Con ello, la organización agraria ha impedido que se puedan autorizar nuevas plantaciones en 2020 y, en el mismo sentido, "intentará hacerlo de cara a 2021 hasta que no haya un crecimiento objetivo de las ventas, las cuales mantienen una bajada acumulada en los últimos meses".

DOCUMENTO FIRMADO POR EL SECTOR PRODUCTOR

No obstante lo anterior, ARAG-ASAJA ha presentado un documento esta mañana (adjunto a esta nota) que ha recibido el apoyo de todas las organizaciones de productores y cuyo contenido supeditaba la ampliación de masa vegetal al incremento de las ventas. En el documento se pedía la revisión del acuerdo de 2018 (para el trienio 2019, 2020 y 2021). Es decir, que solamente si el consumo de vino sube y por tanto, las ventas, es donde podría crecer la superficie de viñedo.

Sorprendentemente, la mayoría de estas organizaciones se han desdicho de estos principios y votado a favor de una propuesta de última hora del presidente de la Interprofesional, de mantener el acuerdo de 2018 y aprobar el reparto de nuevas plantaciones para 2021, sea cual sea el comportamiento del mercado.