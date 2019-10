Sofía Suescun anuncia en 'MyHyV' que llevará "por lo judicial" a Kiko Matamoros por afirmar que tuvieron relaciones

El eco del tremendo enfrentamiento que tuvieron Kiko Matamoros y Kiko Jiménez el pasado fin de semana en Sábado Deluxe, ha seguido resonando este mediodía en el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa, donde Sofía Suescun -pese a ser completamente ajena a las tramas propias del formato- es la reina indiscutible.

El pasado sábado los dos Kikos, que no se llevan precisamente bien, se acusaron mutuamente de montajistas en una discusión que comenzó siendo bronca pero que se tornaba agresiva por momentos.

En un punto de la pelea, Kiko Jiménez acusó a Matamoros de haber hecho un montaje cuando afirmó, falsamente según Jimenez, que ambos habían mantenido relaciones sexuales. La propia Suescun, que se encontraba en la sala VIP del programa, lo negó y no quiso hacer más declaraciones.

Belén Esteban salió en defensa de Matamoros y aseguró tener pruebas que sustentaban la veracidad de la relación entre Matamoros y Sofía, que se habría producido, supuestamente hace un año, cuando Jiménez y ella aún no eran pareja.

Suescun, ha querido esta mañana zanjar el tema con una escueta sentencia que ha pronunciado poco después de empezar la emisión en directo. "Ese tema me está perjudicando a nivel personal así que he considerado que lo voy a llevar por el tema judicial. No me voy a pronunciar en un plató de televisión", ha dicho Suescun, que ha cambiado de tercio rápidamente para hablar de la supuesta infidelidad de su actual pareja a Gloria Camila cuando aún no estaban juntos.