Alcaldes del PSOE piden a la Diputación que pague antes del 8 de noviembre la deuda del PFEA con ayuntamientos

Actualmente, según los socialistas, la institución provincial adeuda a muchos consistorios estos materiales, correspondientes a las anualidades de 2017 y 2018, una cantidad cercana a los 15 millones de euros.

El portavoz socialista en la Diputación, José Bernal, ha asegurado que "los alcaldes ya han dicho que se terminó". "Han firmado este documento para decirle al presidente de la Diputación que o paga antes del día 8 de noviembre o comenzarán las movilizaciones en toda la provincia de Málaga, para que los ciudadanos sepan que esta Diputación que despilfarra en obras que a veces ni siquiera son competencia de su gestión tiene asfixiado a los ayuntamientos de la provincia", ha sostenido.

Bernal ha indicado que es un dinero que han tenido que adelantar muchos ayuntamientos "y también un dinero que algunos no han podido adelantar y que se encuentran en sus puertas con proveedores que son autónomos y pequeños empresarios que no pueden cobrar porque la Diputación no les transfiere el dinero que además está en posesión de la propia institución".

El portavoz socialista ha criticado que se suelte "un discurso continuado de ayuda y apoyo contra la despoblación cuando no hay cosa que más daño le haga a la población de los municipios que privarle de un dinero que en algunos casos supone el 25 por ciento del presupuesto".

El alcalde de Cuevas Bajas, Manuel Lara, ha afirmado que esta situación les tiene "cada día más asfixiados". "Hay ayuntamientos que no pueden adelantar esta cuantía lo que hace que los proveedores y los trabajadores de nuestras localidades tampoco puedan cobrar", ha advertido.

"Hay ayuntamientos que sí podemos adelantar estas cantidades pero a nuestra costa, a base de reparos con la secretaria o secretario-interventor. No es justo que un dinero que la Diputación tiene, que la Junta de Andalucía le adelanta, no entiendo por qué la Diputación no hace la misma gestión que el Ministerio de Trabajo, que lo que hace es adelantar un 75 por ciento de la cuantía a los ayuntamientos antes de empezar las obras", ha explicado, al tiempo que ha confiado en que alcaldes de otros partidos con el mismo problema se sumen.

En el escrito registrado, los regidores socialistas, además de exigir el pago de la deuda, piden al presidente de la Diputación que adelante económicamente a los ayuntamientos de la provincia "la máxima cantidad posible correspondiente a la adquisición de los materiales para la ejecución de los proyectos del Plan de Fomento del Empleo Agrario de 2019".

También solicitan que refuerce y amplíe el personal de la institución necesario para la redacción de los proyectos técnicos correspondientes al PFEA así como para llevar a cabo las justificaciones administrativas pendientes de los de 2017 y 2018.