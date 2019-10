Més de 40 estreles Michelin i 50 sols Repsol donaran sabor a la V edició de Gastrónoma amb l'arròs com a aposta

Així ho han posat de manifest aquest dilluns el president del certamen, Carlos Mataix, la presidenta executiva, Cuchita Lluch, i el director del mateix, Alejandro Roda, els qui han presentat en l'Amstel Art-Veles e Vent les principals propostes d'aquesta convocatòria.

Quique Dacosta, Joan Roca o Ángel León seran alguns dels protagonistes de la nova edició de Gastrónoma, així com el xef José Andrés o el mexicà Edgar Núñez. Ricard Camarena, Susi Díaz o Paco Torreblanca també compartiran reflexions sobre plats dolços i salats, entre molts altres.

Gastrónoma comptarà amb 12 espais. El de Cuina Central, anomenat L'Espai Exquisit, i tres noves àrees. La primera, Aula Arròs de València D.O., on es donarà protagonisme a aquest ingredient juntament amb grans xefs, algun d'ells amb estrela Michelin, com Bernd Knöller, Ferdinando Bernardi, Cristina Figueira, Vicente Patiño, Nanín Pérez o Miguel Ángel Mayor.

La pastisseria professional també tindrà el seu propi espai sota el nom de Be Sweet, creat per la xef i pastissera Carito Lourenço i pel Gremi de Mestres Confiters de València. Finalment, es donarà un espai a la digitalització del sector en l'escenari de Gastrónoma Digital.

A més, el certamen mantindrà el popular racó coordinat pel forner Jesús Machí, #pandeverdad, on els assistents gaudiran de creacions artesanes amb visites de luxe com la de Xavi Barriga, de forns Turris, la de Jordi Morera, o la dels col·lectius La Pepa i DesPANcito.

TALLERS PER A XIQUETS I MAJORS

Per la seua banda, València Club Cuina ha organitzat un cartell en l'espai Cooking que promourà tallers temàtics per a tots els gustos, per a xiquets i adults, que tindran l'oportunitat de cuinar i participar en els fogons amb xefs professionals.

El 'Wine Experience' segueix creixent enguany amb un Túnel del Vi que incorpora les D.O. de la Comunitat Valenciana i que inclou, com a novetat, Castella i Lleó com a regió convidada. Així mateix, enguany el 'Fòrum del Café' amplia la seua competició i celebra el Campionat de Baristes de la regió est que inclou, a més de la Comunitat Valenciana, a Múrcia, Aragó, Balears i Catalunya, convertint-la en la més important del Mediterrani.

Completaran l'aparador els espais 'Entreolivos', dedicat a l'oli d'oliva verge extra, la plaça de l'Artesà, en el qual seran protagonistes els carnissers, xarcuters, les cerveses artesanes i el formatge i la 'Barra Gourmet', que tindrà sis restaurants pop-up oferint cuina d'avantguarda, fusió i alguna proposta dolça.

Respecte a l'oferta comercial, Alejandro Roda ha assenyalat que la participació superarà les 200 marques expositores -entre fabricants, distribuïdors, firmes de maquinària i equipament, artesans, empreses de servicis, institucions i mitjans especialitzats-.