Isabel Pantoja rompe a llorar recordando a su madre en su esperado regreso televisivo a los platós de Mediaset

La folclórica más célebre viva, Isabel Pantoja, ha vuelto a los focos televisivos después de un largo silencio que comenzó cuando su madre fue ingresada de urgencia por un empeoramiento en su estado de salud a comienzos de mes.

El ingreso de Ana María Martín tras sufrir un ictus, forzó a la tonadillera a abandonar las grabaciones del programa Idol Kids, formato en el que ejerce de jurado, y que ha estado presentando ante los medios la mañana de este lunes.

Mediaset se ha volcado con la promoción de su nuevo talent show. La cantante ha pasado en primer lugar por El Programa de Ana Rosa, donde ha conversado animadamente con Ana Rosa Quintana sin entrar demasiado en el terreno de lo personal. Preguntada por Quintana sobre el estado de salud de su madre, Pantoja ha dicho que "está mejor" y ha confesado "estar deseando que llegue esta noche para estar en casa y verla y abrazarla".

Pero ha sido en Ya es Mediodía, el espacio que presenta Sonsoles Ónega, cuando la tonadillera se ha abierto en canal.

"Gracias a ella soy lo que soy", le ha dicho a Sonsoles cuando le han preguntado, de nuevo, por el estado de salud de su progenitora. "Quiero dejar muy, muy, pero que muy claro que mi madre es mi madre nada más, nunca fue ni mánager ni madre de artista. Siempre estuvo en la sombra de su hija. Jamás ha salido en un programa de televisión", ha dicho Isabel Pantoja en un apasionado alegato.

"Para mi es un orgullo tener la madre que tengo, porque gracias a ella soy quien soy. Ella fue la primera persona que vio la valía que tenía su hija, y se lo debo todo a ella, hasta la vida", ha proseguido la cantante, que no ha podido evitar que se le escapara una lágrima.

"Ella es mi madre, la que me arropaba cuando llegábamos de una gala, la que me preparaba la comida porque sabía lo que había trabajado y no se separaba de mi ni un solo segundo. Y ni un solo segundo se va a separar más de mi, porque no se lo voy a permitir", ha añadido la cantante ante un silencio sepulcral de los presentes.

"Mi madre se apartó de mi para cuidar a mi hijo: ¿que quede claro, vale?", ha apostillado Pantoja, que ha rematado su monólogo con un "deseando verla estoy".