Adelante reclama que la Junta "intervenga" ante la subasta de 91 VPO de Écija tras quebrar la empresa municipal

En un comunicado, Adelante ha informado de que Ismael Sánchez ha visitado Écija para interesarse por los problemas en materia educativa, sanitaria, de transporte y de vivienda que tiene la localidad, junto a los portavoces de los grupos municipales de IU y de Podemos, Eligio García y Mario Perea.

En ese contexto, ha anunciado que elevará al Parlamento de Andalucía el caso de las 91 viviendas sociales de la calle Estatuto de Autonomía, promovidas por la extinta empresa municipal Sedesa y subastadas en el marco del concurso de acreedores declarado sobre la citada entidad.

Sánchez ha recordado que una empresa privada está ofreciendo 1,5 millones para hacerse con la propiedad de tales VPO, avisando de que "la Junta de Andalucía tiene que velar para garantizar que se mantenga el carácter social de estos hogares, de forma que no se pueda especular con ellos" y quienes las habitan en calidad de inquilinos "no paguen las consecuencias de una situación de la que no son responsables". "La Junta de Andalucía puede y debe intervenir para defender así el derecho a un techo digno", ha enfatizado.

Además, ha anunciado que solicitará que se aborde la situación de las viviendas de propiedad autonómica "vacías" que existen en el municipio, para que se pongan "a disposición de las personas que más lo necesiten en conjunción con el Ayuntamiento y los servicios sociales comunitarios de la localidad", apostando también por solicitar la "recuperación de una línea de autobuses que comunique Osuna y Écija, una línea ferroviaria que facilitaría la conexión de la localidad con ciudades como Granada y Málaga o Sevilla, Córdoba y Madrid desde las estaciones Osuna y Palma del Río y el desdoblamiento de las carreteras autonómicas A-364 y A-351 para mejorar la seguridad y evitar los accidentes".

Igualmente, ha manifestado su intención de elevar al Parlamento la necesidad de invertir en los centros educativos astigitanos y cubrir sus bajas o vacantes, demandando "la mejora de los servicios sanitarios en el CHARE de la ciudad" frente a las "privatizaciones" del Gobierno andaluz de PP y Cs.