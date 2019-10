El 21% de los baleares entre los 55 y 75 años presenta síntomas depresivos según un estudio

Del mismo estudio se desprende que, a nivel estatal, los síntomas depresivos son más frecuentes, en esta franja de la población, que otros problemas médicos como la falta de audición (17,3%), las jaquecas (16,5%), las dolencias coronarias (15,7%) o las respiratorias (11,4%).

Sin embargo, el estudio indica que el porcentaje de españoles entre los 55 y los 64 años de edad que presentan síntomas depresivos es un 27% mayor que el de los mayores de 65 años que ya se han jubilado.

Según el informe de Vivaz, la disminución de los síntomas depresivos en los jubilados tras dejar de trabajar pueden ser consecuencia de un cambio favorable en su estilo de vida.

En este sentido, el porcentaje de españoles de 65 a 75 años que realiza ejercicio de forma regular aumenta un 28% respecto a los 10 años previos al retiro. Además, se sigue la dieta mediterránea con más asiduidad (+12%), se fuma y se bebe mucho menos (-61% y -6%, respectivamente) y se está más satisfecho con la vida social en general (+9%).

Sin embargo, aún existe un gran número de baleares de entre 55 y 75 años que reconocen no llevar un estilo de vida del todo saludable. Así, el 18% afirma ser una persona sedentaria que no hace ejercicio, el 17% confiesa que come de forma habitual grasas, azúcares y alimentos procesados y el 12% duerme mal o muy mal, el mismo porcentaje que fuma todos los días.