Tribunales.- Un juzgado anula la renuncia a la adjudicación del observatorio astronómico de Almadén

Recordemos que la primera renuncia del Ayuntamiento de Almadén a adjudicar la gestión del observatorio devino al comenzar el anterior mandato municipal 2015/2019 y empezar a gobernar la socialista Felicidad Fernández, en un momento en el que la mesa de contratación del Ayuntamiento había propuesto ya que el contrato de gestión promovido por el anterior gobierno local del PP fuese adjudicado a la Asociación Astronómica de España, única entidad que concurrió al concurso público.

A la hora de renunciar a la adjudicación, el Ayuntamiento esgrimía un informe emitido por el Servicio de Contratación de la Diputación Provincial, precisamente a instancias de la Alcaldía de Almadén, según el cual el concurso de contratación de la gestión del recinto había podido "incurrir en infracción no subsanable de las normas".

El mencionado informe señalaba, entre otros aspectos, que el concurso excedía "la potestad de disposición" de los terrenos cedidos por la Junta al Ayuntamiento para el observatorio astronómico, pues en este año 2019 expiraba la cesión y el concurso planteaba una explotación por 15 años a partir de la adjudicación del servicio.

La Asociación Astronómica de España impugnó el primer desistimiento de la adjudicación de la gestión del observatorio, logrando que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número tres anulase tal extremo y ordenase al Consistorio que retrotrajese sus actuaciones para darle trámite de audiencia, aspecto que no había sido cumplido en el procedimiento.

Dado el caso, el Ayuntamiento de Almadén incoó un nuevo procedimiento de desistimiento de la adjudicación dando audiencia a la citada entidad y, en un pleno celebrado el 27 de diciembre de 2017, aprobó desestimar las alegaciones formuladas por la Asociación Astronómica de España al citado expediente y renunciar de nuevo a la adjudicación.

DE NUEVO A LOS TRIBUNALES

Frente a ello, la Asociación Astronómica de España interpuso un recurso contra el nuevo acuerdo plenario, dando lugar al litigio resuelto ahora mediante esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Sevilla.

En la sentencia, el juzgado rememora que a la hora de renunciar de nuevo a la adjudicación de la gestión del observatorio astronómico, el Ayuntamiento, cuando estaba gobernado por la socialista Felicidad Fernández, defendía que dicha decisión derivaba de que "el servicio de observatorio astronómico no constituye una competencia propia del municipio, sino impropia", que el plazo de 15 años de la concesión pretendida "excede en principio la potestad de disposición" de los terrenos cedidos por la Junta al acabar este año 2019 el plazo de 20 años estipulado en dicha cesión y el hecho de que el propio acuerdo de cesión de los suelos "prohíbe expresamente el arrendamiento y la cesión del inmueble".

No obstante, frente a la tesis de defensa del Ayuntamiento, la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno expone que "resulta clara que la finalidad principal (del observatorio) es la divulgación del cosmos, permitiendo el acceso y uso del observatorio al público en general con independencia de sus conocimientos, y el fomento de la cultura científica y ambiental, deduciéndose en consecuencia que la actividad a desarrollar por tanto en dicho observatorio es fundamentalmente cultural", toda vez que la Ley de Bases del Régimen Local recoge como "competencia propia" de los ayuntamientos "la promoción de la cultura y los equipamientos culturales".

Por eso, el juzgado zanja que "se entiende que el ente local goza de competencias" respecto al observatorio astronómico y "no concurre" motivo de desistimiento a cuenta de este aspecto.

En cuanto al plazo de cesión de los suelos, recuerda el Juzgado que en 1999, la Junta de Andalucía aprobó ceder los suelos donde actualmente se ubica el observatorio al Ayuntamiento de Almadén "por un plazo de 20 años, prorrogable anualmente si no hay denuncia de ninguna de las partes, hasta un máximo de 50 años", toda vez que a la fecha del desistimiento impugnado "aún no había expirado" el plazo y dado que el Ayuntamiento ha reconocido que "hasta la fecha no se ha producido denuncia por ninguna de las partes, ha de convenirse que no existe ningún impedimento para la adjudicación ni motivo que justifique el desistimiento".

A POSTERIORI

Y es que fue a comienzos de marzo de 2018, meses después de desistir de la adjudicación, cuando el Ayuntamiento aprobaba dar "por finalizada" la cesión de los suelos pese a que la misma regía al menos hasta octubre de este año 2019 y "renunciar" como tal a los terrenos.

Respecto al último motivo esgrimido por el Ayuntamiento para defender su renuncia a la adjudicación del contrato de gestión del observatorio astronómico, el juzgado descarta que mediase "una cesión de los terrenos ni del inmueble ni un arrendamiento", precisando que la licitación promovida por el Gobierno local del PP en el mandato 2011/2015 "es una concesión de bienes de dominio público para gestionar el servicio público de observatorio y, por tanto, para el cumplimiento de fin de utilidad social o interés general".

Por todo ello, el Juzgado admite íntegramente el recurso de la Asociación Astronómica de España y anula la mencionada decisión del Ayuntamiento de Almadén, actualmente gobernado por Cs, por ser "contraria a derecho". Aunque la sentencia era susceptible de recurso, desde la Asociación Astronómica de España han asegurado a Europa Press que la misma ya es firme al haber transcurrido el plazo habilitado para su impugnación sin que el Consistorio, ahora dirigido por Ciudadanos, haya presentado recurso alguno.