Detienen a un hombre en la casa de Nueva York de David Schwimmer... aunque no quería robarle

Eric Rosa, un hombre de 29 años, fue arrestado en la madrugada del domingo (a eso de las 00:30 horas), en Nueva York, según informó el departamento de policía de la ciudad norteamericana. Y eso, ¿qué clase de noticia es? Pues que lo detuvieron en la casa del actor David Scwimmer, el mítico Ross Geller de Friends.

Pero vamos por partes, porque según el portal TMZ, el hombre, que fue detenido por la posesión de un arma y allanamiento de morada no quería ni entrar en la casa del que interpretase al padre de las hermanas Kardashian en la primera temporada de American Crime Story.

Según un portavoz de la policía que ha hablado con el citado medio, Rosa fue atrapado en la vivienda del East Village neoyorquino del intérprete, una lujosa casa de seis pisos según el registro online. Pero él ni quería estar ahí ni robar ni nada parecido.

Según fuentes policiales cercanas al caso, Rosa se subió a la azotea del edificio de Schwimmer que conecta con las que están alrededor para saltar a la vivienda contigua, pero al estar en la repisa, resbaló y cayó en el patio trasero de la casa del actor.

Exacto: Rosa quedó destrozado y, además, no sabía dónde estaba ni de quién era la casa en la que se había metido. Y fruto de esos nervios por estar perdido en una casa ajena no se le ocurrió mejor idea que coger un ladrillo y romper por completo una de las ventanas de la casa del antaño Ross Geller para poder escapar.

De hecho, las fuentes policiales creen que hizo esto más para pedir ayuda y que le dejaran salir. El ruido alertó a alguien en el interior de la casa, que llamó inmediatamente a Emergencias.

No ha trascendido quién estaba en la casa pero no era David Schwimmer, aún asi la policía no tardó en aparecer y arrestarlo, informando más tarde al intérprete, de 52 años (cumple 53 el 2 de noviembre), que acaba de estrenar The Laundromat. Dinero Sucio, con Antonio Banderas, Gary Oldman y Meryl Streep, sobre los papeles de Panamá, y que rueda actualmente la serie de comedia Intelligence, para el canal Sky británico.

Hay que recordar que hace poco el actor ya "avisó" a la policía de que él no era el famoso ladrón que se hizo viral por su parecido con el intérprete y hasta él mismo colgó el vídeo en Instagram. "Oficiales, juro que no soy yo", bromeó.