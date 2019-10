El grupo mixto insta al Gobierno a abrir un expediente sancionador contra Endesa por falsedad en documento mercantil

En una rueda de prensa celebrada este lunes en el Parlamento gallego, el también portavoz del partido En Marea ha incidido en que la ministra debe abrir un expediente sancionador contra Endesa por falsedad en documento mercantil si tiene conocimiento de la existencia de este asunto.

En concreto, la titular del Ministerio para la Transición Ecológica aseguró en dicha entrevista que la empresa "ha engañado" con sus cuentas para dar una "falta impresión" de viabilidad. "Para nadie era una sorpresa los plazos de 2020 y de limitaciones en emisiones de gases de efecto invernadero y del precio del CO2 a partir del 1 enero del 2019".

"Es más, cuando a mi Endesa me comunica que están acometiendo inversiones y que es rentable que puede seguir funcionando en el marco europeo, yo me lo creo. Y me encuentro en junio de 2018 que de las 14 plantas de carbón que había en España (...) no había nada, la negación de la realidad. Se iba a los pueblos a decir que no se preocupen, que vamos a resistir como una aldea gala. Es una irresponsabilidad total, es tomar a la gente por tonta", aseveró Riber a.