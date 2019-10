La Comunitat Valenciana creixerà un 2% enguany i un 1,4% el 2020, segons BBVA

20M EP

BBVA Research preveu una "desacceleració generalitzada" de l'activitat a nivell territorial, encara que la revisió a la baixa de les perspectives no és homogènia i el creixement el 2019 seguirà liderat per Madrid (2,6 per cent), Múrcia (2,3%) i Castella-la Manxa (2,1%). La Comunitat Valenciana creixerà un 2 per cent, per darrere d'eixes tres autonomies i al mateix nivell que Andalusia, Navarra i Aragó.