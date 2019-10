Cantó (Cs) demana a Puig que "canvie de socis" davant el suport de membres de Compromís al dret a decidir

"Ens preocupa perquè per molt que el cap del Consell diu ara en campanya que no secunda les peticions d'adhesió de Torra, la veritat és que Puig governa amb els nacionalistes", ha afirmat Cantó, que ha assegurat que Cs farà "tot el possible per no exportar a la Comunitat Valenciana el desastre en el qual s'ha convertit Catalunya".

En declaracions als mitjans a Les Corts, el portaveu ha afirmat que se sent "molt orgullós" de la manifestació que aquest diumenge a Barcelona va convocar Societat Civil Catalana, en la qual va haver-hi "centenars de milers de catalans i també d'altres llocs que es van manifestar sense que els periodistes hagueren de portar casc i sense que es llançara a la policia res que no foren flors, banderes o agraïments pel treball tan excel·lent que han fet durant aquests dies tan difícils".

També s'ha mostrat preocupat per "eixes peticions de Torra d'adhesió" en firmar la declaració de la Llotja en la qual s'apuntava al dret de l'autodeterminació d'altres territoris, entre ells la Comunitat Valenciana. Ha criticat que, malgrat les declaracions de Puig de rebot a les paraules del president català, el PSC "governa en la Diputació de Barcelona i en més de 40 administracions amb Torra i amb ERC".

"I el PSC valencià governa ací amb un partit, Compromís, la gent del qual diu que el País Valencià que li diuen té el dret a decidir", ha apuntat en relació al tuit llançat pel diputat Josep Nadal, i s'ha referit també a "eixa resolució del Bloc -partit integrant de la coalició- que advocava pel dret a decidir d'allò que ells anomenen País Valencià".