Los dos acusados de provocar un incendio en Teverga niegan los hechos y dicen que ese día no fueron a la zona

En su declaración ante el tribunal el padre, con problemas de espalda, ha negado los hechos que le atribuye el fiscal y indicado que el día de los hechos salió de casa sobre las 15.15 horas a buscar a su otro hijo al punto en el que le deja el transporte del colegio y después estuvo en casa hasta que por la tarde salió a dar un paseo. Ha manifestado que se enteró del fuego porque oyó el ruido de los helicópteros y vio algo de humo.

"Yo no sabía exactamente donde estaba el incendio", ha dicho el acusado para explicar el motivo porque el que dice no subió a las fincas incendiadas a ver su ganado, tres vacas y cuatro yeguas.

El hijo, también acusado, ha indicado que el día de los hechos por la mañana fue a Noreña a su centro educativo a conocer una nota de un examen. Así lo ha corroborado el director del centro ante el tribunal. Ha añadido que después, ya por la tarde, desde las 17.00 horas, fue a un centro comercial con su pareja y varios familiares. Este punto fue ratificado ante el tribunal por la entonces pareja del acusado y su familia.

La mujer y madre de los acusados ha corroborado la versión de los dos procesados y ha asegurado que ese día estuvo todo el día con su marido a excepción del momento en el que salió a dar un paseo.

Dos de los miembros de las BRIPAS que intervinieron en la investigación del incendio han declarado que el fuego tenía cuatro focos y no respondía a negligencia alguna, sino que "eran focos directamente al monte y en varios sitios", lo que indica que muy probablemente fueron intencionados.

"Los focos no estaban en una zona de paso", ha indicado uno de los peritos de las BRIPAS que han explicado que una de las razones por lo que pidieron que investigasen a los acusados fue que en el entorno de los focos encontraron su ganado y la única actividad en la zona que fue un cierre llevado a cabo por los dos procesados.

Además han indicado que la reparación del cierre "se había llevado a cabo de manera reciente, muy cerca del día del incendio" y añadieron que los dos procesados "respondieron con bastantes evasivas" a sus preguntas.

No obstante han indicado que "es cierto que esa zona no es muy aprovechable para los animales". En este sentido otros vecinos que han declarado como testigos han indicado que la zona quemada no sirve para pastar el ganado.

La abogada de la defensa, Paloma Álvarez, ha indicado que no se ha respeto la presunción de defensa de los procesados y ha negado que exista contradicción alguna en las declaraciones de los defendidos. "El incendio fue por la tarde y hay varias personas que han ratificado las explicaciones de mis defendidos", ha indicado la letrada.

Ha añadido que sus representados han solicitado reiteradamente el posicionamiento de sus teléfonos, lo cual no fue admitido. Además ha indicado que sus defendidos han consignado ya la partida referente a la responsabilidad civil.

HECHOS SEGÚN EL FISCAL

La fiscal ha indicado en sus conclusiones que si bien es cierto, que como en la mayoría de estos casos, no hay una prueba directa si que hay indicios suficientes para mantener el escrito de acusación. Así ha indicado que el informe de las BRIPAS es claro a la hora de establecer que el incendio fue intencionado, "con independencia de la finalidad".

"Se acusan a estas dos personas porque mienten con sus argumentos exculpatorios y son los únicos interesados por ese fuego", ha manifestado la Fiscal tras escuchar a los procesados y a los diferentes testigos.

El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados, a primera hora de la tarde del día 2 de junio de 2016, en el Monte de Utilidad Pública número 41 denominado 'Alairico, Padiella, Cotos de Cuero, Faedo y otros', en la localidad de Taxa en el concejo de Teverga, con el objetivo de regenerar la zona para el pasto, procedieron a realizar diferentes quemas generando hasta un total de 4 focos diferentes dentro del área de inicio, en la zona donde pasta su ganado vacuno y equino y próxima a sus propiedades. El fuego se propagó por el monte y parcelas cercanas, hasta que, sobre las 20.55 horas de ese mismo día, se consiguió extinguir.

La superficie total afectada por el fuego fue de 10,69 hectáreas, siendo las especies vegetales existentes las de roble, abedul, acebo, brezo, carqueixa, helecho, arándano y herbáceas. Fue necesaria la intervención de bomberos del SEPA con base en el parque de La Morgal y en el de Somiedo, con apoyo de dos helicópteros de extinción con base en La Morgal, y la cooperativa forestal SOREN, ascendiendo los gastos a 5.645,21 euros.

Los perjuicios medioambientales causados a la zona como consecuencia de estos hechos, han sido valorados en 4.060,40 euros; y la superficie afectada constituye monte. Con todo, la Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de un delito de incendio forestal de montes y ordenación forestal del Principado de Asturias.

Por ello, solicita que se condene a cada uno de los dos acusados a 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 15 meses de multa a razón de 18 euros al, día con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas, además de las costas procesales.

Asimismo, en concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que los acusados hagan frente de forma conjunta y solidaria a indemnizaciones al Principado de Asturias, 4.060,40 euros por los perjuicios medioambientales causados; a Bomberos de Asturias, 5.645,21 euros; y a los propietarios de las parcelas afectadas por el fuego, la cantidad que se determine en ejecución de sentencia.