El PP critica la "paralización" de Maristas, que afecta a las 100 Tiendas, y plantea medidas para "dinamizar" la zona

Así lo han explicado este lunes las concejalas 'populares' Celia Sanz y Penélope Ramírez, que se han desplazado a la calle Ciriaco Garrido, frente a la parcela de Maristas, para dar cuenta de la moción que, en este sentido, van a presentar en el pleno municipal del mes de noviembre, previsto para el próximo día 7.

Como ha señalado Sanz, en la moción, que ha surgido "haciendo escucha activa en la calle", se exige al Ayuntamiento que "explique los motivos por los que se ha utilizado un instrumento para volver a paralizar uno de los proyectos que ya estaban prácticamente en marcha", como es el solar de Maristas.

Un proyecto, ha recordado, en el que "faltaba exclusivamente un informe perceptivo no vinculante, de la COTUR sobre la modificación puntual del PGM aprobada en mayo por la anterior Corporación". Por eso, ha afirmado que "estamos ante un ejemplo más del urbanismo de atropello del equipo de Gobierno municipal, sin consensuar y, sobre todo, sin informar a los afectados, vecinos, comerciantes y hosteleros".

"Han decidido hacer suyas esas consideraciones de la COTUR, que son de julio de 2019, es decir, una vez ya entrado el nuevo equipo de Gobierno, que no son obligatorias y que suponen una paralización, suponen retroceder y volver a iniciar el expediente que tiene que ser sometido de nuevo a exposición pública", ha detallado Celia Sanz.

En este sentido, ha considerado que "no entendemos cuáles han sido los verdaderos motivos para esta paralización sin consenso y sin informar a los afectados" y ha lamentado que "han hecho suyas una serie de consideraciones de la COTUR, como que el espacio público se va a ver reducido, y no han tomado en cuenta otras como que son aportaciones no obligatorias, que van a retrasar el proceso, que dependen de que el equipo de Gobierno entienda que son o no formulables".

Por eso, ha añadido la responsable municipal 'popular' "exigimos en primer lugar, que expliquen esas razones y, en segundo lugar, que se aceleren y se dé la mayor celeridad posible a que este proyecto se ponga en marcha y que sea cuanto antes que este solar vuelva a ver la luz y volvamos a ver un proyecto que se pueda ya ejecutar".

PROPUESTAS.

Por otro lado, la moción también plantea una serie de propuestas para la zona de las 100 Tiendas, afectada por todo lo relacionado con el solar de Marista, y que ha desgranado ante los medios de comunicación la concejal Penélope Ramírez.

Así, ha comenzado apuntando la necesidad de "colocación de algún tipo de señalética que anuncie en sus accesos la zona o paseo comercial", a lo que ha sumado que "resulta también muy necesaria la progresiva reparación o sustitución del pavimento peatonal debido a su deterioro", ya que, como ha recordado, lleva unos 25 años colocado.

En caso de sustitución, se sugiere que "el material sea hormigón impreso, permitiendo así realizar diferentes decoraciones, o incluso recuperar mediante su impresión motivos emblemáticos ligados a la ciudad como las baldosas con dos racimos de uva y dos hojas de parra, en cuya creación colaboró el arquitecto municipal José Luis Tenorio".

Además, en la moción del PP se plantea la "dinamización de la zona comercial mediante diferentes actividades, promoviendo que el comercio intensifique su actividad en la calle y aprovechando el espacio público para exponer su oferta".

Igualmente, se solicitan "ayudas para que puedan desarrollar no sólo éstas sino también otras actividades en su interior de modo que más allá de su función comercial, se genere una corriente de atracción a un público diverso que llegado el momento puede convertirse en comprador potencial".

Se facilitará del mismo modo "la implicación del comercio local en los diferentes eventos, tanto culturales como turísticos, que se desarrollen en la ciudad" y se plantea el "establecimiento de incentivos para la profesionalización del uso de escaparates e incluso de fachadas de los comercios, aprovechando especialmente aquellas tiendas que actualmente se encuentran sin actividad".

Por último, Ramírez ha señalado "imponer la limpieza y adecuado mantenimiento del edificio y del solar de Maristas para evitar potenciales problemas de salubridad en las calles y edificios adyacentes"; y "estudiar un uso provisional de carácter público del solar de Maristas hasta que llegue el momento de la intervención urbanística".