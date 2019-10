Procés.- Baldoví creu que "sobren" les declaracions de polítics catalans sobre l'autodeterminació d'altres comunitats

Així ho ha afirmat en la roda de premsa de presentació de la campanya electoral de Més Compromís, després que el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, subscriguera "de dalt a baix" la declaració de la Llotja de Mar, que van firmar partits independentistes catalans, bascos, gallecs, valencians i balears a favor del seu dret a l'autodeterminació com "una causa justa".

"Quan alguns polítics catalans parlen d'ací, sobren les seues declaracions", ha asseverat, posant l'accent que "cadascun s'ha de dedicar a parlar del territori i els ciutadans que representen".

Per tant, el també cap de llista per València ha lamentat que la campanya del 10N se centre "molt a parlar de Franco -després de l'exhumació del dictador- i de Catalunya en lloc del realment important". "Ja li va bé a la dreta que es parle tots els dies de Catalunya", ha lamentat.

Respecte a la declaració a favor de l'amnistia que va llançar el seu partit, el Bloc -formació majoritària en Compromís-, ha sostingut que anava en la línia que "el problema no se soluciona amb més jutges ni sentències", després de la condemna del Tribunal Suprem als líders del 'procés' independentista.

Baldoví ha subratllat així que va ser "una declaració genèrica" amb la qual el Bloc volia posar en relleu que l'amnistia "podia propiciar un diàleg i un principi d'asseure's en la taula". I ha insistit que Compromís se centra a "parlar dels temes valencians" perquè és el que "realment" li interessa, "del riu Sènia al Segura".

En aquesta línia, ha assegurat que la coalició no té "cap interés" d'enfocar la campanya electoral a Catalunya, encara que ha recordat que el dret a l'autodeterminació "fins ho va reivindicar el PSOE en els primers temps democràtics". "Sempre que hi haja diàleg i es faça en pau, qualsevol poble té dret a decidir el seu propi futur", ha manifestat.

D'altra banda, davant les crítiques del diputat de Compromís i també membre del Bloc Josep Nadal al president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, ha remarcat que es tracta d'un integrant de la coalició que "expressa lliurement les seues opinions", en aquest cas a través de Twitter en rebutjar les "ànsies sobiranistes" de Torra per demanar l'autodeterminació d'altres territoris. "M'alegre que en el si de Compromís hi haja diversitat d'opinions", ha resolt, reiterant que la campanya no se centra en això.