Baltasar Garzón, Helvé Falciani i Antonio Penadés, en l'òrgan assessor de l'Agencia Antifrau valenciana

El consell va ser creat com un òrgan assessor i de consulta d'aquesta agència i via per a la participació de la societat civil i de persones expertes, dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, la transparència en l'activitat pública i la qualitat democràtica, en llaures al millor compliment de les funcions i finalitats d'aquesta agència. La seua finalitat és "impulsar la vinculació de l'Agència amb la societat civil i la ciutadania facilitant la seua comunicació i relació".

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica aquest dilluns la composició de l'òrgan, que estarà presidit per Joan Antoni Llinares Gómez, director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. La Vicepresidència correspon a Ana María Fuertes Eugenio, en representació de Fundació per la Justícia; mentre que la Secretaria del Consell serà exercida per Teresa Clemente García, directora d'Assumptes Jurídics de l'Agència.

A més, hi haurà dotze vocalies integrades per persones representants de cadascuna de les organitzacions cíviques de caràcter social que treballen contra el frau i la corrupció a la Comunitat Valenciana o que tenen entre les seues finalitats la transparència de l'activitat pública, el bon govern i la defensa dels drets dels ciutadans dins d'aquest àmbit al llarg del territori valencià.

Aquests són Silvina Bacigalupo Saggese, en representació de Transparency International Espanya; Miguel Falomir Sorio, per part de l'Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris; Antonia Ferrer Sapena, en representació de Tactical Whistleblower; Juan Carlos Galindo Gómez, qui representa l'Associació Espanyola Subjectes Obligats en Prevenció del Blanqueig; i Justo López Díaz, per Alertadors Contrala Corrupció-Whistle Blower.

Així mateix, figura l'exjutge Baltasar Garzón Real, en representació de la Fundació Internacional Baltasar Garzón; Peter Matjasic, membre d'Open Society Initative for Europe; Rafael Maurí Victoria, en representació de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció; Antonio Penadés Chusp, en representació d'Acció Cívica contra la Corrupció; Azahara Peralta Bravo, en representació de Plataforma per l'Honestedat;José Ribera Facundo, per la Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció i Francisco Gaspar Latorre, del Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (GESTHA).

EN DEFENSA DE L'ÈTICA

També es creen quatre vocalies entre persones que s'han destacat pel seu compromís en defensa de l'ètica i la lluita contra el frau i la corrupció, amb repercussió de la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

Es tracta d'Hervé Falciani, president de l'associació Tactical Whistleblower; Vanesa Felip Torrent, presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local de València; Fernando Jiménez Sánchez, professor titular de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat de Múrcia; Consuelo Vidal Hernandis, presidenta de l'associació Observatori Ciutadà contra la Corrupció i Silvia Vernia Trillo, Marcial González González i Emilio Álvarez Salcedo, responsables, respectivament, de les següents unitats administratives de l'Agència: direcció de Prevenció, Formació i Documentació, direcció d'Anàlisi i Investigació i prefectura de Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació.