Nadal (Compromís): "Encara que Ximo Puig no ho vullga, tots els pobles tenen dret a l'autodeterminació"

"Potser s'hauria de preocupar més per que el seu partit vaja hui a manifestacions junt a Vox", va escriure aquest diumenge en el seu compte de Twitter en referència a la presència del PSOE en la manifestació constitucionalista convocada a Barcelona per Societat Civil Catalana.

Nadal, que ja ha mostrat amb anterioritat en el seu compte el seu rebuig a la sentència del 'procés', l'actuació policial a Catalunya o ha defès mesures com l'amnistia als polítics a la presó, ha eixit al pas així de les paraules pronunciades aquest dissabte per Puig, qui va demanar a Torra que "deixe tranquils als valencians" després que subscriguera "de dalt a a baix" la declaració de la Llotja de Mar.

Aquesta declaració va ser firmada per partits independentistes catalans, bascos, gallecs, valencians -Esquerra Valenciana, partit que no té representació institucional- i balears, defenent el dret a l'autodeterminació d'aquests territoris com "una causa justa".

Puig va incidir que "la Comunitat Valenciana i les forces que estan en el parlament valencià han expressat en reiterades ocasions que el projecte dels valencians és la Comunitat Valenciana" i va anunciar que remetria una carta a Torra demanant "respecte".

Davant el seu missatge, un internauta replica a Nadal que Compromís no va firmar eixa declaració de la Llotja i pregunta si no haurien de "predicar amb l'exemple" abans de criticar Ximo Puig, al que el diputat de la coalició respon: "No".