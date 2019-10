El PSOE se conjura contra las encuestas: cree que mejorará los 123 escaños y apunta hasta 150

Inasequible al desaliento, el PSOE se ha conjurado este lunes en contra de los datos que apuntan las encuestas, que dicen que el 10-N tendrá menos de los 123 escaños que obtuvo el 28-A y reflejan una importante subida del PP, que incluso podría sumar con Ciudanos y Vox. En el PSOE y la Moncloa la visión es otra, con encuestas internas que aseguran que superan los 123 escaños y que hacen pensar a los más optimistas que Pedro Sánchez pueda llegar a los 150 diputados dentro de dos semanas.

El presidente en funciones ha presentado este lunes el nuevo lema del PSOE, esta vez para la campaña que empieza oficialmente el jueves por la noche, “Ahora sí”. Ante un reducido auditorio, unas 300 personas entre ministros -lejos del pleno del Gobierno esta vez-, dirigentes del PSOE, del PSOE madrileño y militantes, Sánchez ha vuelto a presentarse como la única alternativa para que el país avance, no solo en derechos sociales, sino también en desarrollo económico y para salir de la “crisis de convivencia en Cataluña”, ha dicho.

Sin esbozar ninguna nueva propuesta en una breve intervención, el interés este lunes era conocer el estado de ánimo del PSOE, ante las encuestas que, una tras otra, coinciden en restarles escaños en comparación con los que ya tenía y aupar al PP por encima de los 100 escaños.

Sánchez ha dicho que el resto de fuerzas políticas “consumen su tiempo en atacar al partido socialista”. Ha culpado a todos los partidos del bloqueo político de los últimos cuatro años y ha asegurado que “solo hay un camino para derruir ese muro, reunir todas las fuerzas que sea posible para que el próximo día 11 de noviembre amanezca España con un Gobierno progresista fuerte, unido y estable”. Sánchez durante la presentación de campaña.

Aunque también hay quien observa que “es verdad que las expectativas eran mejores”, los dirigentes socialistas se mantienen en el optimismo y la tranquilidad. No hay nerviosismo, dicen, en un PSOE que espera la encuesta preelectoral del CIS, que se conocerá mañana y a la que auguran muchos mejores datos para Sánchez de lo que están publicándose estas semanas. El CIS de Tezanos, tan denostados por unos, es para los socialistas la encuesta definitiva, que se hace con muchos más encuestados que cualquiera de los sondeos privados.

Según diversas fuentes socialistas, la tranquilidad del PSOE viene de encuestas internas que ya les sitúan por encima de los 123 escaños, hasta los 131, según apunta un dirigente en la sala de máquinas. A partir de ahí, los cálculos de Moncloa eran ir subiendo y hay quien, incluso con las encuestas actuales, no teme apuntar que hasta los 150 escaños.

Crecimiento

La clave de este crecimiento que, contra todo pronóstico de momento, espera el PSOE es que hay una decena de escaños “bailando” y cuyo reparto dependerá solo de unos cientos de votos.

En el discurso de Sánchez de este lunes ha estado muy presente Cataluña, pero el PSOE no cree que la crisis que ha provocado la sentencia del procés, todavía no sofocada y con riesgos de “cronificarse”, según el propio presidente, no les está perjudicando. Tampoco les beneficia, apuntan, pero no está hundiendo a los socialistas. Según creen, los disturbios no se han vuelto en contra del PSOE, porque apuntan que ni siquiera se trata ya de una protesta independentista.

Por otra parte, el PSOE aún confía en que el otro gran hito de la precampaña, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos repunte todavía. Es cierto que admiten que también abona el terreno para la extremaderecha, otra de las bazas -el peligro que representa que Vox entre o pueda apoyar un Gobierno del PP- con las que cuenta el PSOE.

Ahora, Constitución

En este contexto, Sánchez ha presentado su nuevo lema de campaña, en el que ha incluido todas las claves de cómo quiere ser percibido por los votantes, como capaz de encabezar un Gobierno “firme y estable”, salir de la crisis en Cataluña, poner en marcha política social y cerrar el paso al recorte de libertades de la ultraderecha. “Ahora es ahora. Ahora, Constitución. Ahora, justicia social. Ahora, ni un paso atrás en libertades”, ha proclamado.

“Nadie tiene lo que nosotros tenemos, proyecto, equipos y presencia territorial”, ha asegurado Sánchez ante los suyos en una breve intervención y que ha estado precedida por otro vídeo, en el que esta vez aparece él en primer plano, como en el cartel de campaña que el PSOE ha vuelto a desplegar este lunes en la fachada de su sede, en la calle Ferraz de Madrid. Más allá, lo que se ve es “a las otras fuerzas políticas atacar al PSOE”.

Lo hace “con mucho afán las tres derechas” y también “los independentistas catalanes, que quieren cualquier cosa menos un gobierno fuerte y estable, que solo puede estar liderado por el PSOE”. También, “una pretendida izquierda que una y otra vez, han sido cuatro veces, une sus votos a la derecha para impedir un gobierno de progreso”.

Así, Sánchez se ha presentado como la alternativa “frente del bloqueo”, que “no aspira a gobernar, ni tiene proyecto”. Ha reiterado que "solo hay un camino para derruir ese muro: reunir todas las fuerzas que sea posible para que el próximo día 11 de noviembre amanezca España con un Gobierno progresista fuerte, unido y estable”.