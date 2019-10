Detenido por entrar a la fuerza en casa de su ex mujer y encerrarse en una habitación con uno de sus hijos

Los hechos tuvieron lugar, según una nota de prensa del Ayuntamiento de Gijón, sobre las 1.00 horas del pasado sábado. El hombre, de gran corpulencia y ebrio, se sentó detrás de la puerta y no permitía acceder a la estancia, mientras el niño asustado no paraba de llorar. Su ex mujer le rogó que la dejara entrar y se fuera de la vivienda, haciendo él caso omiso, por lo que avisó a la Policía Local.

Personados los agentes en el domicilio, situado en la calle Sierra del Sueve, intentaron acceder a la habitación no recibiendo ninguna respuesta, escuchando únicamente los llantos del niño. Por este motivo, se vieron obligados a empujar fuertemente la puerta, consiguiendo que la misma cediera. En ese momento, en el que accedieron a la habitación, lograron rescatar al niño, que estaba muy nervioso.

Su padre estaba sentado en el suelo y, sin obedecer a las indicaciones de los agentes que iban a proceder a su detención, se levantó e intentó acercarse a su ex esposa. Los agentes le redujeron, tras lo que fue trasladado a un centro médico y posteriormente a dependencias policiales.

AGRESIÓN A SU EX PAREJA

Por otro lado, también arrestó a otro hombre, H.D.S.D., de 34 años de edad, por agredir supuestamente a su pareja. De acuerdo al relato policial, sobre las 8.15 horas del pasado sábado se recibió una llamada desde un domicilio del Llano, en el que una mujer comunicaba que estaba siendo agredida por su pareja.

La patrulla que se presentó en el lugar, comprobó que la víctima tenía los pómulos hinchados tras haber sido golpeada en la cara. El supuesto agresor se encontraba en la vivienda donde fue detenido por los agentes sin oponer resistencia.

La Policía Local también procedió a la detención, el pasado viernes, de J.M.E.D., de 61 años de edad y vecino de Gijón, por un supuesto delito de tráfico de drogas.

El detenido se encontraba a las 2:10 horas en la calle Instituto, en el exterior de un local hostelero rodeado de un grupo de personas que al percatarse de la presencia policial se ausentaron rápidamente del lugar.

Tras la identificación del hombre por parte de la Policía, durante el cacheo superficial se le intervino: 520 Euros en billetes, cinco papelinas de supuesto MDMA, tres papelinas de supuesto Speed, y siete papelinas de supuesta cocaína.

Además, fue arrestada una mujer, sobre las 21.20 horas del pasado viernes, que estaba molestando, insultando y amenazando a los clientes de la terraza de un establecimiento hostelero de la calle Sierra del Sueve.

Los agentes comprobaron que estaba en estado de embriaguez y muy agresiva, haciendo caso omiso a sus indicaciones y no cesando de insultar a los clientes y a los propios policías, que intentaban en todo momento calmarla. La mujer, V.C.S., de 39 años y vecina de Gijón, fue detenida por este motivo.

En materia de tráfico, se detuvo a seis conductores por circular bajo la influencia de bebidas alcohólicas, mientras que ocho fueron denunciados en vía administrativa por alcohol y tres por presencia de drogas en su organismo. Otro conductor fue sorprendido conduciendo quebrantando una condena judicial por alcoholemia.