L'EMT de València mantindrà congelades les seues tarifes en 2020

Les tarifes de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València romandran congelades, per tercer any consecutiu, en 2020. Així, els preus de tots els títols romandran invariables, inclòs el bitllet senzill (fixat en 1,50 euros), i no experimentaran canvis respecte als aprovats l'1 de gener de 2017.

Amb aquesta decisió, el Bonobús Plus continuarà costant 8,50 euros (més 2 euros si s'adquireix també la targeta). Per la seua part el Bo Or per a pensionistes costarà 20 euros, el Bo EMT Jove 25 euros i l'abonament el Amb Tu (per a aturats), 10 euros. En aquests tres casos, el suport té un preu afegit de 3 euros. El títol EMT Infantil continua sent gratuït, amb un preu de la targeta de 5 euros.

Segons ha informat el president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, l'Ajuntament de València augmentarà per a 2020 en més de dos milions d'euros la seua aportació a l'empresa pública d'autobusos, que se situarà en els 67,79 milions d'euros, un 3,5% més que enguany, quan ha sigut de 65,5 milions.

Segons ha detallat, mentre que entre els anys 2012-2015 l'anterior Govern municipal aportava, amb xicotetes variacions, uns 55 milions d'euros, l'Executiu local de Joan Ribó va incrementar en 2016 aquesta aportació fins als 59 milions i la tendència s'ha mantingut en els últims anys: 60 milions en 2017; en 2018, 62,65 milions, i l'any passat, 65,5 milions d'euros.

Els pressupostos per al pròxim any, que es presentaran aquest dimecres al consell d'administració, preveuen uns ingressos de 47,4 milions d'euros, enfront dels 46,9 milions d'enguany. Aquest increment de prop d'un 1% és "fruit de l'augment continuat de la xifra de viatgers, que en 2020 se situarà prop dels 100 milions, uns 13 més que fa quatre anys", apunten des de l'EMT.

Una altra partida destacada serà la destinada a personal, que arriba fins als 63,29 milions i preveu unes pujades salarials vinculades als Pressupostos Generals de l'Estat. "L'aposta pel transport públic del Govern municipal va donar un gir molt important l'estiu de 2015 i aquest nou pressupost és només la confirmació de la importància que té ara el transport col·lectiu per a la ciutat de València", ha afirmat Grezzi.

Segueix la renovació de la flota

L'EMT també manté la renovació de la flota amb la incorporació de 70 autobusos de 12 metres i altres millores durant 2020 amb una inversió de 22,6 milions d'euros. "L'EMT segueix en el seu objectiu de renovar una flota molt antiga com a conseqüència dels cinc anys on no es van comprar autobusos (2011-2015) i que es nota ara en l'edat mitjana dels vehicles", ha afegit el màxim responsable de l'empresa municipal.

Investigació de l'estafa

A més, els pressupostos també preveuen altres inversions en béns materials destinats a la millora de l'equipament ja existent a fi d'optimitzar els recursos utilitzats.

El dimecres també tindrà lloc la primera de les sessions del grup de treball que investiga, a nivell intern, el frau de 4 milions d'euros que ha patit l'EMT després del traspàs de fons per a comprar una suposada empresa xinesa. Un dels extrems que més expectació ha generat és la presència o no de Grezzi durant les compareixences dels empleats, un fet que va alçar una polseguera política en votar el PSPV, soci de Govern de Compromís, amb l'oposició perquè el president de l'EMT s'absentara.