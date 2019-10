AMPAS de la enseñanza concertada piden a los sindicatos que no dejen que la negociación sea un "teatro"

Representantes de las Ampas se han concentrado en Bilbao con motivo de la reunión que mantienen este lunes en el CRL, los sindicatos, la patronal y el Departamento de Educación, a las puertas de la huelga de un mes convocada a partir del 7 de noviembre en la enseñanza concertada.

Tras destacar que "es la primera vez que se sienta Educación" con sindicatos y patronales, desde las Ampas han considerado que la reunión de este lunes "tiene que ser un punto de inflexión donde este conflicto se solucione", porque "no puede ser que en diez años se siga negociando y no se llege a ningún acuerdo". "Os pedimos que no dejéis que esto sea un teatro, por favor que no entréis y salgáis al de 5 minutos", han pedido a los sindicatos momentos antes de la reunión.

Según han explicado, su concentración tiene como objetivo "la defensa de la educación de nuestros hijos", porque "es un derecho constitucional y se está vulnerando". "No vamos a aceptar en ningún momento que nuestros hijos sean monedas de cambio para solucionar un conflicto laboral", ha advertido, para instar a sindicatos y patronal, que, si no son "capaces de solucionarlo", pidan al Gobierno vasco "un mediador, un arbitraje, porque esto no se puede alargar más en el tiempo".

Según han advertido, "los únicos perjudicados aquí son nuestros hijos, que están perdiendo ya un montón de horas lectivas, y se enfrentan a un mes de huelga, con sus consiguiente pérdidas lectivas y sus consiguientes retrasos en la materias".

"Para todas las etapas es muy perjudiciales, porque para los niños de infantil es muy triste que cada día se encuentren con un profesor distinto, los niños de Primaria lo mismo porque están asentando conocimientos, y los de Bachiller necesitan las notas para entrar en la universidad y se les está impidiendo", han censurado.