Free Town celebra un concert en homenatge a Toni Canet impulsat per la Mostra i Fundació SGAE

La Mostra de València-Cinema del Mediterrani i la Fundació SGAE celebraran aquest dimarts, 29 d'octubre, un concert del duo Free Town en homenatge al realitzador Toni Canet, pioner i figura de referència de l'audiovisual valencià mort al novembre de l'any 2018. Serà en la Sala SGAE Centre Cultural de València (C/ Blanqueries, 6), a les 19.00 hores i l'entrada és gratuïta.

Aquest tribut s'inscriu en el programa d'activitats paral·leles de la 34 Mostra de València, que enguany ha volgut celebrar la figura del realitzador valencià amb la publicació també de la seua biografia 'El hijo del calero', firmada pel periodista i escriptor Carlos Aimeur, i la projecció en la jornada inaugural del certamen de la pel·lícula pòstuma de 'Canet, Calç blanca, negro carbón'.

El llibre 'El hijo del calero', l'edició del qual ha comptat amb el suport de la Fundació SGAE, mitjançant el seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana, i de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), proposa un recorregut per la vida i l'obra de Toni Canet, a partir dels testimoniatges de nombrosos amics, companys i familiars. Aimeur ho defineix gràficament com un "making of de la vida de Canet. Una persona plena de vitalitat, d'honestedat i amb una capacitat enorme per a aconseguir molt amb amb a penes res. Un lluitador nat".

UN RECORD MUSICAL

Amb el lema 'Elegia a Toni Canet. In memoriam', la formació Free Town, composta per Jesús Salvador 'Chapi' (vibràfon i percussió) i Carles Salvador (marimba i percussió), oferirà un programa en directe amb obres de Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Béla Bartók, György Ligeti, Paco de Lucía, Astor Piazzolla i Sonny Rollins.

Un "original repertori" amb el qual es vol "recordar la figura del cineasta Toni Canet, a través de les seues actituds i sentiments fascinants cap a la vida i la música, interpretant algunes de les músiques de les quals parlàvem en aquelles llargues converses que solíem mantindre amb ell, plenes de vitalitat i d'honestedat", en paraules dels propis músics. Jesús Salvador 'Chapi' va participar activament en l'última producció de Canet, 'Calç blanca, negro carbón' (2017).