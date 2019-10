'Hospitalito ya' vuelve a pedir su apertura y lamenta que no haya consignación presupuestaria: "Nos toman el pelo"

En declaraciones a los medios a las puertas de esta infraestructura, el portavoz de la asociación vecinal Iniciativa Ciudadana, Hilario Alarcón, ha indicado que se trata de un "centro necesario" para el Casco Histórico de la capital regional. "Hay oferta, hay demanda y hay una promesa política del partido en el gobierno de reabrirla que no se cumple y no comprendemos por qué".

En este sentido, ha indicado que en el Casco Histórico hay un 20 por ciento de población mayor de 65 años, lo que viene a suponer unas 2.000 personas a las que se "condena" a irse a otros barrios; y que centros como estos son "absolutamente necesarios" para mantener vivo el barrio.

UN BARRIO EN DECRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

"Desde el Gobierno han dicho que este tipo de infraestructuras ayudan a consolidar la población y no entendemos que si dicen eso en la inauguración de otras residencias, no ayuden a consolidar la población en un barrio que está en continuo decrecimiento demográfico", ha argumentado.

Respecto a que en los presupuestos de 2020 de la Junta no se haya consignado partida, Alarcón ha manifestado que las cuentas señalan la intencionalidad de un gobierno y si la Junta no da dinero suficiente para abrir una residencia pública de mayores es porque "no quieren abrirla".

También ha lamentado "el juego" entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica, que son de un mismo partido político, para comenzar unas obras que ha calificado de "necesarias".

"EL DÍA DE LA MARMOTA"

De su lado, Ramón González, en representación de CCOO, ha dicho que el problema del Hospitalito del Rey es el del "día de la marmota" traducido en legislación presupuestaria, ya que las cuentas del año que viene vuelven a no recoger "absolutamente nada y asumen "las contradicciones" del Gobierno regional.

"Por un lado nos traslada en mesa de negociación que se crean plazas de personal funcionario adscritas a este centro, pero no se crea ni una plaza de personal laboral", ha lamentado, para apuntar que en Toledo hay demanda y destacar que dejar entrever que el retraso con el Hospitalito del Rey viene a poner el negocio privado por encima de los servicios públicos.

"Es necesario, es urgente y el Gobierno está a tiempo de ponerlo sobre la mesa", ha apuntado el sindicalista, que ha añadido que si en la legislación en materia presupuestaria no se ven recogidas las demandas de este movimiento irán hasta las Cortes regionales para que les escuchen.