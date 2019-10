Los retoques estéticos de Isa Pantoja que no han pasado desapercibidos en Instagram

Aunque Isa P., antes conocida como Chabelita, debería estar disfrutando de los éxitos cosechados con su primer single Ahora estoy mejor (con casi cuatro millones de visualizaciones en Youtube), la hija menor de la tonadillera va de polémica en polémica. Si no tuviera suficiente con las críticas vertidas sobre su lanzamiento al mundo del reguetón (destacan las de su hermano Kiko Rivera, las de su ex Omar Montes e, incluso, de las mismísimas Azúcar Moreno) o de los muchos dramas familiares que alimentan las tertulias rosas, Instagram se ha vuelto es su contra. ¿El motivo? Un cambio de imagen poco aceptado por sus seguidores...

Extensiones en las pestañas y micropigmentación para las cejas son los dos tratamientos elegidos por Isa P. para disfrutar de un aspecto renovado. Dos mejoras estéticas para las que no es necesario pasar por el quirófano, pero que, sin embargo, han sido criticadas por algunos de los más de 500.000 seguidores de su cuenta oficial de Instagram.

Así, en la última foto que ha subido en compañía de su novio Asraf Beno, con quien se encuentra de viaje en Dubái, se han podido leer algunas críticas sobre las que aún no se ha pronunciado la hija de la tonadillera Isabel Pantoja. "¿Qué te pasa en la cara? Los retoques no les quedan bien a todos"; "No parece ni ella" o "Antes no eras tan superficial" son algunos de las opiniones más duras. Aunque, cabe destacar que también abundan los piropos y las palabras de apoyo para la televisiva pareja.

Más polémica

Al parecer, parte de la rabia de las redes vertida sobre la joven podría venir de la mano de su polémico viaje, tal y como se puede observar en los comentarios. Aunque su abuela, Doña Ana, está hospitalizada y con un delicado estado de salud, Isa P. ha decidido cumplir con su agenda de ocio y disfrutar del viaje planeado a Dubái en compañía de su hijo y de Asraf, algo que no ha gustado en Instagram. Incluso su prima Anabel se pronunció sobre este tema en Sálvame y afeó el comportamiento de Chabelita, quien, al parecer, no se acercó a acompañar a su familia en estos duros momentos, incluso cuando aún estaba en España.