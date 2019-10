10M.- Més Compromís advoca per portar el model 'Botànic' al Govern d'Espanya per a acabar amb "polítiques caducades"

Per açò, ha fet una crida a la participació, "de la mateixa manera que abans es va convocar contra l'extrema dreta", ara ha apel·lat "al vot útil i a la política útil que consisteix a combatre l'abstenció i participar".

En una compareixença de premsa de presentació del programa electoral en la seu de Compromís a Alacant, la candidata al Senat Llum Quiñonero ha parlat de propostes caducades com l'AP7, el consell del poder judicial, que segueix "sense renovar"; i, per la reforma del model de finançament.

Per la seua banda, el cap de llista al Congrés, Ignasi Candela, ha assenyalat que el programa se sustentarà sobre tres eixos: canvi climàtic, persones i drets.

Sobre aquest tema, ha mantingut que el canvi climàtic suposa una "preocupació", per la qual cosa ha proposat "un gran acord verd, un 'green new deal', que es fonamenta en la transició energètica, sobre com la produïm: Espanya era pionera i els xicotets inversors es van arruïnar".

"REGULAR ELS PREUS DE LA VIVENDA"

Pel que fa a les polítiques centrades en les persones, Candela ha reclamat "regular els preus de la vivenda" perquè són "desorbitats i impedeixen l'emancipació dels joves". A més, ha parlat de la reducció de la jornada laboral, perquè siga de 32 hores setmanals i de la creació d'una indústria farmacèutica pública i de defendre les pensions públiques.

Finalment, Ignasi Candela, sobre la defensa dels drets, ha exigit la derogació de llei mordassa i del vot pregat i ha reclamat eliminar la possibilitat de la condonació de deute als partits polítics.

En eixe sentit, Llum Quiñonero ha ressaltat la necessitat de rebaixar l'edat dels 16 anys; d'establir un IVA superreduït per a productes d'higiene per a les dones.