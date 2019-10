Navarra Suma, PSN y Geroa Bai respaldan la deflactación de la tarifa del IRPF

No obstante, Geroa Bai ha sido crítico con "las formas" en las que se ha hecho el anuncio y Navarra Suma ha considerado que esta medida no debe "justificar" que no se haga una reforma fiscal para que "los navarros no sigamos siendo los españoles que más impuestos pagamos".

Así, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, se ha declarado a favor de la deflactación, pero ha dicho que "no puede ser que la reforma fiscal que necesita Navarra se quiera justificar con esta decisión". "¿Va a seguir el Gobierno de Navarra maltratando a los navarros, a la clase media y trabajadora? ¿A las empresas? Eso tiene que decir el Gobierno de Navarra. ¿Van a cambiar la política fiscal o no? Si con esto están discutiendo, qué no estarán haciendo con la reforma fiscal", ha dicho Esparza, en relación a discrepancias entre los socios de Gobierno.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que, con la deflactación, el Gobierno de Navarra atiende una "reclamación" de los sindicatos. "Desde 2009 no se hace y hay que poner en valor la propuesta porque va a mejorar el poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas. Veremos cómo se negocia para que salga adelante", ha apuntado.

Por parte de Geroa Bai, Koldo Martínez ha expresado la "disconformidad con la forma en la que se anunció", una hora antes del inicio del pleno del Parlamento en la que lo expuso la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, en respuesta a una pregunta de Navarra Suma. "No es la forma de hacer las cosas. En un gobierno coalición, esto tiene que ser dialogado y consensuado", ha apuntado.

En todo caso, se ha mostrado a favor de la deflactación, que "supone que lo que la ciudadanía ha mejorado en sueldos no se vea disminuido por el índice de la vida". "Es una decisión lógica y coherente", ha apuntado. No obstante, ha dicho que "no sabemos qué tipo de deflactación quiere hacer la consejera". "¿Igual para todo el mundo? Ahí tendremos nuestras dudas. ¿Más progresiva? Pues ahí estaremos más a favor. Pero no tenemos la oferta concreta de la consejera. Es una medida de justicia social, coherente, pero cuando sepamos en concreto la deflactación que se propone podremos valorar", ha apuntado.

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha considerado que el anuncio de la consejera es "un globo sonda para condicionar el debate por partes" y ha señalado que "cuando se lanzan globos sonda hay que ver la letra pequeña". "Es una medida que estuvo encima de la mesa la legislatura pasada y no se llevó adelante. Esperamos que un día la consejería nos ponga sobre la mesa un planteamiento fiscal global para ver qué impacto tendría esta medida", ha afirmado.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha afirmado que "bajar impuestos está bien pero depende de a quién se los bajemos" y ha indicado que "cualquier medida fiscal debe ser progresiva".

Por último, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha hecho, "en principio", una valoración "positiva" de la medida anunciada por la consejera, pero ha dicho que "depende de cómo se vaya a completar". "Defenderemos que se aplique a las rentas medias y bajas, que son las que están sufriendo la sobrecarga fiscal", ha señalado.