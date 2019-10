El PSOE dice que "lo más sensato" para Extremadura es un gobierno de Sánchez en sintonía con el de Vara

Así, ha incidido en que un gobierno de Pedro Sánchez en Madrid "supondría que muchos de los proyectos que la región tiene entre manos puedan salir adelante con muchísima más facilidad", teniente en cuenta que en el año del PSOE en el poder a nivel nacional "a Extremadura le fue mejor" y avanzó, ha dicho, con respecto a la etapa del PP gobernando.

"Tenemos muchos proyectos pendientes, tenemos infraestructuras pendientes que reivindicar", ha espetado González, quien por eso a los extremeños les ha recordado que "la mejor manera de reivindicar mejoras para la tierra es participar en las elecciones del próximo 10 de noviembre".

"La mejor manera de reivindicar mejoras para Extremadura es que vayamos a votar el próximo 10 de noviembre, porque la mejor manera de reivindicar es ir a votar", ha incidido, toda vez que se está jugando "avanzar en derechos sociales, laborales, en mejores infraestructuras para Extremadura, o retroceder".

Así, ha destacado que en el último año de gobierno del PSOE a nivel nacional se ha "avanzado" en pensiones, en derechos laborales y sociales, y se licitaron 600 millones de euros para las infraestructuras ferroviarias extremeñas, cuando en siete años del PP "solamente se habían licitado 400 millones".

"En el último año de gobierno socialista en Madrid a Extremadura le fue mejor, avanzamos" y el 10N se juega que los extremeños "avancen, frente al retroceso que supondría un gobierno de la derecha en Madrid", ha añadido Juan Antonio González, quien ha alertado también de que si la derecha llega al poder en España en realidad sería la "ultraderecha" la que dirigiría las acciones.

"Porque un gobierno de la derecha en Madrid, no sería un gobierno de la derecha, sino sería un gobierno dirigido por la ultraderecha en Madrid, que sería muy peligroso para el futuro no solamente de Extremadura sino para el futuro de los españoles y de las españolas", ha espetado al respecto.

Así, a todos los progresistas y a "toda la gente que crea en un futuro que se construya desde el centro izquierda para este país" les ha lanzado el mensaje de que "nunca deben olvidar que lo que nos jugamos el 10 de noviembre es un gobierno progresista o la posibilidad de que la ultraderecha dirija a este país, y eso sería muy peligroso para el futuro de España".

CONFIANZA Y ESTABILIDAD

De igual modo, ha recordado, en su intervención ante los medios, que en las elecciones autonómicas en Extremadura "los extremeños y extremeñas mayoritariamente le dieron la confianza al PSOE de Extremadura", a través de un gobierno de Guillermo Fernández Vara que "va a dar estabilidad y seguridad para Extremadura para los próximos cuatro años", y ha añadido que a esta situación se le podría añadir un gobierno también del PSOE en España que "vendría muy bien" a la comunidad.

"Si tenemos en Extremadura un gobierno de Guillermo Fernández Vara, del PSOE, que da estabilidad y da seguridad, nos vendría muy bien a todos los extremeños y extremeñas tener también un gobierno socialista en Madrid, para que muchos de los proyectos que hay pendientes se puedan desbloquear y puedan salir adelante", ha afirmado el portavoz socialista.

En este sentido, ha recalcado que "si mayoritariamente los extremeños le confiaron al PSOE su gobierno autonómico, lo más interesante, lo más coherente, lo más sensato, lo mejor para Extremadura sería que a partir del próximo 10 de noviembre ese gobierno en Madrid también estuviera dirigido por el PSOE", porque -añade- "eso supondría que muchos de los proyectos que esta región tiene entre manos puedan salir adelante con muchísima más facilidad".

ENCUESTAS

Por otra parte, preguntado por los medios sobre el ascenso de Vox en las encuestas tras la exhumación de Franco, Juan Antonio González ha indicado que "la mejor encuesta es cuando se abran las urnas", al tiempo que ha añadido a la gente progresista de Extremadura que "hay una posibilidad real y es que las derechas sumen", de tal forma que "si las derechas suman, quien gobernará será la ultraderecha".

"Quien está detrás de ese bloque de derechas, quien marca el discurso de ese bloque de derechas es la ultraderecha, y eso es muy peligroso para los derechos sociales que en los últimos 40 años se han consolidado en este país".

Así, ha ahondado en que "la única alternativa progresista en este país se llama PSOE", y en que "si el PSOE no suma sumarán las derechas, y quien marcará el relato y el guión de esa película que a nadie le quepa duda que será la ultraderecha", que "no cree en la igualdad de género y no cree en muchas de las conquistas sociales que este país ha tenido y está disfrutando en los últimos 40 años".

"No es no nos preocupe (las encuestas) pero creemos que los ciudadanos de centro izquierda, progresistas deberían tener en cuenta que es posible que si las derechas suman haya un gobierno de derechas y que quien marque el relato de ese gobierno de derechas sea la ultraderecha" y "por tanto en nuestra mano está, en la de los millones de progresistas que hay en este país parar esa posibilidad, y la mejor manera de pararla es yendo el 10 de noviembre de manera masiva a votar".