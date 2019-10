Nadal (Compromís): "Aunque Ximo Puig no lo quiera, todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación"

"Puede que se debiera preocupar más por que su partido vaya hoy a manifestaciones junto a Vox", escribió este domingo en su cuenta de Twitter en referencia a la presencia del PSOE en la manifestación constitucionalista convocada en Barcelona por Societat Civil Catalana.

Nadal, que ya ha mostrado con anterioridad en su cuenta su rechazo a la sentencia del 'procés', la actuación policial en Cataluña o ha defendido medidas como la amnistía a los políticos en prisión, ha salido al paso así de las palabras pronunciadas este sábado por Puig, quien pidió a Torra que "deje tranquilos a los valencianos" después de que suscribiera "de arriba a abajo" la declaración de la Llotja de Mar.

Esta declaración fue firmada por partidos independentistas catalanes, vascos, gallegos, valencianos -Esquerra Valenciana, partido que no tiene representación institucional- y baleares, defendiendo el derecho a la autodeterminación de estos territorios como "una causa justa".

Puig incidió en que "la Comunitat Valenciana y las fuerzas que están en el parlamento valenciano han expresado en reiteradas ocasiones que el proyecto de los valencianos es la Comunitat Valenciana" y anunció que remitiría una carta a Torra pidiendo "respeto".

Ante su mensaje, un internauta replica a Nadal que Compromís no firmó esa declaración de la Llotja y pregunta si no deberían "predicar con el ejemplo" antes de criticar a Ximo Puig, a lo que el diputado de la coalición responde: "No".