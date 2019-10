La reina Isabel II tiene una trabajadora que se pone sus zapatos nuevos para que sean cómodos

Antiguamente estaba la figura del catador de alimentos, que testaba que la comida y la bebida de los reyes estuviese envenenada. Pero los tiempos han cambiado y el veneno es cosa del pasado. Ahora lo importante es que estén cómodos y, para ello, nada mejor que unos zapatos que ya han dado de sí. Que se lo pregunten a la reina Isabel II.

Lo ha contado su amiga íntima, confindente y modista Angela Kelly... porque es ella misma la que se los pone. En los adelantos de su nuevo libro, The Other Side of the Coin: The Queen ("La otra cara de la moneda: la Reina", sería su título literal en español) en la revista Hello!, cuenta que es ella la encargada de que a la monarca de 93 años no le duelan los pies.

"Como se ha informado mucho en la prensa, una lacaya se pone los zapatos de Su Majestad para asegurarse de que estén cómodos y que siempre esté lista para irse", comenta Kelly.

"Pues bien: yo soy esa lacaya", confiesa, que camina por Buckingham Palace con los zapatos de la reina puestos para ablandarlos, aunque ella le resta importancia y, de hecho, lo justifica.

"La reina tiene muy poco tiempo para sí misma y mucho menos para usar sus propios zapatos", asegura sobre los compromisos continuados de la monarca inglesa, antes de los cuales ella se los pone para que den de sí.

"Como compartimos el mismo número de pie, tiene más sentido que lo hagamos de esta manera", añade, lo cual entronca con lo que comentó Stewart Parvin, quien diseñó el vestuario de Isabel II durante 11 años, al medio Evening Standard en 2017.

"Los zapatos tienen que ser cómodos de inmediato", dijo Parvin. “Y ella consigue que alguien los use, porque ella nunca puede decir: 'Me siento incómoda, ya no puedo caminar'. Tiene derecho a que alguien se los ponga", opinó.