Cámara de Cuentas detecta en Carmona "irregularidad" en indefinidos y falta de justificación en temporales

Ante esto último, el informe de la Cámara, recogido por Europa Press, indica que en 2017 el Ayuntamiento realizó 193 contrataciones temporales, de las que 60 son de programas financiados por la Diputación o la Junta y 133 son contrataciones laborales del propio consistorio. Para estas últimas, se han dictado decretos de Alcaldía en los que "se han considerado como sectores prioritarios una gran mayoría de los servicios públicos municipales y para casi todas las categorías profesionales, lo que supone dejar sin efecto el carácter restrictivo y excepcional que deberían tener las contrataciones temporales".

Además, llama la atención sobre que, de la muestra seleccionada para su análisis, hay tres de los ochos expedientes de laborales fijos donde no consta la justificación de haber superado el proceso selectivo correspondiente para obtener esta categoría laboral "con arreglo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad". Asimismo, en los seis expedientes de laborales temporales "no figura la titulación de ninguno de ellos y en tres no consta el sistema seguido para su selección".

Tras advertir de que el Ayuntamiento "no dispone de relación de puestos de trabajo", apunta a la situación de los indefinidos. Explica que en 2017 había 102 laborales, de los que 15 eran fijos al haber superado los procedimientos selectivos correspondientes y 87 eran laborales indefinidos no fijos.

De éstos, 27 han sido declarados indefinidos por sentencia judicial, 27 tienen un contrato de trabajo indefinido y los 33 restantes mantienen sus contratos laborales temporales que se han ido concatenando en el tiempo o bien no se han renovado. "Todos estos trabajadores indefinidos se encuentran en una situación irregular y esas plazas han de cubrirse por procedimientos establecidos o amortizarse", incide.

CONTRATOS SIN "PROPUESTAS DE GASTOS"

Sobre las contrataciones, la Cámara advierte de que, de la muestra de facturas seleccionadas, se ha comprobado que diez proveedores han presentado facturas cuyo importe acumulado supera los 18.000 euros "con objetos y prestaciones que guardan similitud", por lo que considera que se tendrían que haber licitado los correspondientes contratos mediante los procedimientos de adjudicación establecidos en la ley. "No se puede acudir a la contratación menor para efectuar sucesivos contratos que superan el límite previsto en la ley", insiste.

También, insta a tener en cuenta que la intervención del Ayuntamiento en su informe sobre la liquidación de ese presupuesto señala que "la mayor parte de los contratos menores se ejecutan sin que les preceda la oportuna propuesta de gastos a fin de que se informe por parte de la intervención de la existencia de consignación presupuestariaadecuada y suficiente para su realización".

NO CUMPLE REGLA DE GASTO NI PAGO MEDIO A PROVEEDORES

De otro lado, el documento recoge que el Ayuntamiento de Carmona "no cumple con la regla de gasto" y que se ha incrementado el gasto computable en 2017 en un 59 por ciento, incumpliendo, a su vez, el artículo 21 de la citada Ley Orgánica al no haber elaborado un Plan Económico-Financiero.

A ello suma que, de conformidad con los informes trimestrales de morosidad remitidos al Ministerio de Hacienda, el Ayuntamiento ha realizado pagos por 4.414.465,53 euros, el 55 por ciento del total, fuera del periodo legal de pagos. Además, el periodo medio de pago en todos los trimestres supera el plazo máximo de 30 días naturalesprevisto en la ley, siendo el promedio del ejercicio 1,92 veces el plazo máximo de pago.

Igualmente, la Cámara de Cuentas señala que no se cumple con el impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público; no tiene inventario detallado de bienes actualizado; el balance "no refleja fielmente la deuda con entidades financieras y administraciones, estando ésta a 31 de diciembre de 2017 en 6,1 millones; no informa en el Portal de Transparencia de aspectos como información jurídica relevante, cartas de servicio o participación ciudadana, y no hay constancia de coordinación de los planes de inversiones de cara a cuatro años ni del programa financiero.

Por último, llama la atención sobre que se haya tramitado un expediente de reconocimiento extrajudicial de 267.444 euros, de los que 85.376 no estaban registrados en la cuenta 413 'Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto', por lo que entiende que "no se puede asegurar que todas las facturas registradas en el Ayuntamiento que carecen de consignación presupuestaria estén contabilizadas en esta cuenta 413".