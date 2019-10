Isabel Pantoja, sobre su trabajo en 'Idol Kids': "Las dos primeras semanas lo pasé fatal"

El nuevo concurso de Telecinco, Idol Kids, comienza con los cerca de 3.000 niños inscritos en el casting. De hecho, la selección de los pequeños es, de hecho, la primera fase del concurso, en el que el ganador se lleva 5.000 euros para invertirlos en formación musical.

Después de Los Castings llega la fase de Los Rankings (ambas etapas ya grabadas) y más tarde las últimas galas, que comenzarán a producirse en breve y donde se elegirá al ganador.

El concurso funciona con la clásica configuración de jurado y pulsadores, pero incorpora la participación del público presente en el plató. Cada miembro del jurado, esto es, Isabel Pantoja, Carlos Jean y Edurne, tendrá un pulsador verde y uno rojo. Tras cada actuación darán el pase o no a los pequeños. El artista que tenga al menos dos votos verdes recibirá además un porcentaje de aceptación del público del plató, que dispondrá de unos mandos con los que aceptarán o no a los pequeños.

Esa aceptación se convertirá en una suerte de puntuación para colocarlos más arriba o abajo del ranking y esta es una novedad que sólo se ha llevado a cabo en España, de los 10 países donde se ha hecho el formato. Solo los 30 primeros pasarán de fase.

Pero los miembros del jurado tendrán la potestad de dar 20 'tiques dorados', similares a los pases dorados de Got Talent, que llevan a los afortunados que se los ganen a la fase final directamente.

Por fin llegarán las últimas galas en las que los pequeños cantan ya con una escenografía y vestuario personalizados y en los que primará la elección de la audiencia para elegir al ganador.

"Me he destrozado las rodillas de agacharme para hablar con los pequeños", ha asegurado Jesús Vázquez, presentador del formato y anfitrión de los pequeños. "No paramos de encontrar talento en España y eso es maravilloso", asegura, maravillado porque los niños "aprenden a cantar cada vez más pequeños y el talento desde que yo empecé ha crecido, cantan mejor y en más estilos e idiomas", revela Vázquez, que destaca que hay muchos pequeños que cantan canciones regionales, como "un jotero" que está en la final, avanza.

Edurne aseguraba en la presentación del formato que intentó "desde mi experiencia de cinco años como jurado" asistir a sus compañeros. La cantante intenta "dar consejos y ver qué pueden mejorar". Para Edurne es fantástico que en este concurso se de la importancia al público y que éste participe en las decisiones.

Isabel Pantoja, que se estrenaba como jurado de concursos musicales, se mostró feliz por haber hecho este trabajo. "He trabajado en mi vida en televisión muchísimo y sin trabajar he salido toda la vida. Pero para mí esto ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi carrera artística. Jamás pensé que iba a ser jurado, que iba a juzgar a niños y niñas que tienen de seis a quince años".

"Pasé las dos primeras semanas fatal. Lo pasé fatal. Hasta que vi cómo eso se podía manejar".