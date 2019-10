Cristina Pedroche se harta y saca a la luz el acoso al que es sometida en redes

Que el machismo, cuando está disfrazado de anonimato, campa en la mayoría de ocasiones a sus anchas por las redes sociales es algo que desgraciadamente está a la orden del día. Pero Cristina Pedroche ha estallado y no ha podido contenerse a la hora de denunciarlo públicamente.

Como además se trata de una pesentadora y celebrity, amén de influencer (solo hay que ver qué ocurre con cualquier vestido que ella se ponga), parece que muchos usuarios ven en ella un blanco sobre el que verter sus insultos sin ningún tipo de pudor.

Pero Pedroche, que no sabe si este año presentará las Campanadas, no está por la labor de dejar que esta lacra siga su curso y ha subido a su Instagram pantallazos del acoso que recibe por parte de estos seguidores que descargan sobre ella su bilis en forma de insultos.

"Qué bien les va a quedar la nueva colección a las mongolas como tú", le comentaba una story a la madrileña con multitud de errores de ortografía un usuario llamado @ivan_bolita, cuya cuenta ya está dada de baja. "Menuda tonta del culo y payasa que eres", decía en otra.

Todo esto, amén de muchos que llaman "cerda" y demás descalificadores, alcanza a veces cotas de delito flagrante cuando le escriben mensajes como "A ver si te secuestran y no se te ve más el pelo", "Qué pena de cáncer te entre, mala persona", "Ojalá te violen entera y te dejen tirada en algún lado, cerda".

'Story' del Instagram de Cristina Pedroche sobre el acoso. Instagram Cristina Pedroche

Pedroche, que ha estallado, no se ha mostrado cabreada ni indignada porque sea con lo que vive día tras día, sino que ha expresado qué le producen este tipo de personajes: lástima. "Me da pena, la verdad", escribía.

No es la primera vez que la colaboradora de Zapeando y El Hormiguero denuncia públicamente este tipo de mensajes. El año pasado ya escribió un texto en su Instagram harta de tener que aguantarlos.

"[...] he tenido que aguantar que en redes me digan: 'puta zorra', 'putona', 'buscona', 'guarra', 'se pone ese vestido porque es la única forma de llamar la atención', 'y luego va de feminista', 'enseña el cuerpo porque no tiene cerebro'...", confesó, a lo que ella respondió con contundencia.

"Lo siento, no me afecta, me resbala. Me seguiré poniendo lo que me salga del unicornio. Me gusta mi cuerpo y lo luzco cuando yo y solo yo quiero. Basta ya de decir tonterías. Vivimos en una sociedad tan machista que me da pereza cada día tener que aclarar algo o defenderme. Eso sí, no lo haré solo por mí, lo haré por el resto de mujeres y utilizaré mi posición para darles voz a todas", sentenció.