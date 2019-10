Un projecte permetrà obtindre recursos alimentaris i compostos químics a partir dels residus sòlids urbans

En concret, el paper d'AIMPLAS en el projecte consistirà en l'obtenció d'envasos plàstics procedents de fonts renovables, concretament a partir de PHA procedent de residus de café i oli usat. En primer lloc, es formularà el PHA perquè siga processable mitjançant extrusió i més tard es fabricarà la làmina i l'envàs termoconformació.

El projecte WaysTUP! pretén així aconseguir un canvi de comportament en els ciutadans i comunitats locals millorant l'actual percepció que aquests tenen dels residus orgànics urbans com a recurs. D'aquesta forma, es vol promoure la participació activa de la població en la recollida selectiva de residus orgànics urbans per a la seua valorització.

En el projecte també es desenvoluparan nous models de negoci productius per a portar al mercat les solucions tecnològiques del projecte i els productes finals resultants. A més, es proporcionarà assessorament a les administracions locals per a adoptar nous models d'organització a favor de la valorització de residus orgànics urbans, així com recomanacions basades en evidències de polítiques a nivell europeu per a la presa de decisions.

El projecte té una durada de 42 mesos i en ell participen 26 centres d'investigació, autoritats locals, empreses i xarxes de ciutats, segons les mateixes fonts.