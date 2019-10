Los errores que no debes cometer en el gimnasio, según Arnold Schwarzenegger

A sus 72 años, Arnold Schwarzenegger cuenta con una dilatada trayectoria profesional a sus espaldas. Una carrera, cimentada sobre el indiscutible éxito de Terminator, que casi siempre se ha caracterizado por encarnar a personajes con una poderosa e imponente condición física. Un estado de forma al que el estadounidense ha dedicado un sinfín de horas de gimnasio a lo largo de su vida, tal y como él mismo ha confesado en diferentes ocasiones.

El actor sigue siendo un apasionado del ejercicio, y todavía hoy continúa en disposición de realizar un exigente entrenamiento. Pero no de cualquier manera. En declaraciones a LADbible, Schwarzenegger ha asegurado ser un "fanático" de la técnica adecuada, revelando los principales errores y malas conductas que detesta ver en un gimnasio.

"Cuando hacen media repetición o cuando hacen dominadas y simplemente suben hasta la mitad. O si hacen un ejercicio desplegable o curls y simplemente se sientan allí y hacen medio curl. Tienes que concentrarte durante todo el ejercicio. Tienes que sentir el bíceps, apretarlo y hacerlo de la manera correcta, porque entonces es cuando realmente surte efecto, de lo contrario no tiene ninguno y, por lo tanto, estás perdiendo el tiempo", afirmó el actor estadounidense.

Fruto de su experiencia, Schwarzenegger también se refirió a la ayuda que, en ocasiones puntuales, ofrece a aquellas personas que no realizan correctamente la técnica del ejercicio. "A veces me siento lo suficientemente cómodo como para acercarme a alguien y decirle: 'Creo que sería mejor si hicieras repeticiones completas y si las hicieras de la manera adecuada'", reveló el también empresario, que aseguró haber visto prácticamente de todo durante más de 50 años, ya que siempre se ha considerado "un fanático de hacer el movimiento de la manera correcta”. Además, quiso concluir con una última recomendación: "No te engañes a ti mismo".